Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika
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Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada

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İstanbul Ümraniye'de kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmenlerle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, "Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyerek tartışma yaşadığı öğretmenlerden birini yumrukladı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli infial yaratan görüntünün ardından gözaltına alındı.

12.06.2024 13:58  Güncelleme: 15:01
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Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

"Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

"ÖĞRETMENİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada
Kaynak: İHA

İbrahim Durmaz, Orhan Bozkurt, Cep Telefonu, İstanbul, Ümraniye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sümbül Dağı: Öğretmenlerimize yapılan bu çirkin saldırıları lanetliyorum 36 0 Yanıtla
  • Murat özmen: Övündükleri yeni Türkiye bu işte. 22 4 Yanıtla
  • Uğur Yılmaz: Serbest kalır ne olacak Adam bıçaklıyorlar serbest,adamın gözünü kör ediyorlar serbest peki bunlar birinin yakını olsa yada hakim veya savcı dayısı olsa serbest kalır mı ? İyi herşeyi yap adli kontrol şartıyla serbest bırak böyle sistem mi olur ? 25 0 Yanıtla
    Orhan Okul: Sistem isim değiştirdi; SUStem..! 6 1
  • Okan: memurların çoğu dayaklık hepsi melek değil 9 11 Yanıtla
    Orhan Okul: Memurları toplumun efendisi yaptılar. Herkes eşitse cezalar da eşittir 10 6
  • MUHAMMED EBZAL: Öğretmen doktor imam hakim savcı polis e sataşanlara 10 katı ceza verin 17 3 Yanıtla
    Orhan Okul: Mesleği olmayanların canına okuyabilirsiniz yani..? Pehgh.! 9 3 Harun Çelik: İmam niye ne işe yarıyorki 2 7
  • Erhan BOSTAN: Şu anda bulunan ceza kanunu acilen değişmeli veya 80 li yıllarda olduğu gibi böyle insanlari islata islata temizlemeli hortum ve su 13 0 Yanıtla
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