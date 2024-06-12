Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada

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Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

"Sen benim babamın arkasından konuşamazsın" diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darbeden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

"ÖĞRETMENİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.