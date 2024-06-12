AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti

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Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in eli cebinde konuşması muhalefet sıralarının tepkisini çekti. AK Partili İpek'in bu tavrından rahatsız olan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan "Çıkar elini cebinden, tiyatrocu! Burada tiyatro yaptın. Söylediklerinin hiçbiri gerçek değil. Elini cebinden çıkar" derken DEM'liler de sık sık AK Partili vekile "Elini cebinden çıkar, saygısız" diye laf attılar.

12.06.2024 12:21  Güncelleme: 12:47
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Siyasette genel başkanlar düzeyinde normalleşme rüzgarları eserken mecliste iktidar ve muhalefet partileri arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bunun son örneğini Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in eli cebinde konuşmasında gördük.

DEM PARTİ ÖNERGESİYLE TARTIŞMA BAŞLADI

DEM Parti'nin "Sivil darbe uygulamalarının araştırılması" önergesinde konuşan AK Partili Haluk İpek, "Hukuk sistemimize ve demokrasimize yönelik, taammüden planlanmış bir orta oyunuyla karşı karşıyayız. Devlet geleneğimiz, hukuk sistemimiz ve demokrasimiz bu orta oyununu bozacak güçtedir. Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz ve baştan söylüyorum, bu senaryoyu yazanlar başaramayacaktır" dedi.

"ORTA OYUNU KÖTÜ BİR ŞEY Mİ" TEPKİSİ

İpek'in "Orta oyunu" sözlerine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Kültürü, sanatı niye aşağılama malzemesi olarak kullanıyorsunuz? Orta oyunu kötü bir şey mi? Bizim geleneksel bir sanatımız yani. Artık şu dilden kurtulalım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KONUŞMASI BİTENE KADAR ELİNİ CEBİNDEN ÇIKARMADI

AK Partili İpek ise "Orta oyununu delilleriyle anlatacağım" diyerek konuşmasına devam etti. Konuşmasının son bölümünde sol elini cebine koyan İpek, bu şekilde konuşmaya devam edince tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen İpek, konuşması bitene kadar da elini cebinden çıkarmadı.

Milletvekilleri arasında tansiyonun yükseldiği "Elini cebinden çıkar" tartışması tutanaklara şu ifadelerle girdi;

- İpek: Can Atalay'ın aday yapılması alacağı cezanın bilinmesinden dolayıydı.

- Sezai Temelli (DEM): Nesin sen? Falcı mısın sen?

- Meral Danış Beştaş (DEM): Gülme bari, gülme!

- İpek: Çok detaya girmek istemiyorum ama hukukçu olan herkesle her platformda tartışmaya hazırım. Hepinize hodri meydan!

- Beştaş: Elin çıkar cebinden!

- Temelli: Elini çıkar cebinden!

- Beştaş: Elin çıkar cebinden, saygılı ol!

- İsmet Güneşhan (CHP): Elini çıkar cebinden!

- Temelli: Elini çıkar cebinden sen, saygısız!

- İpek: Şunu söylüyorum; Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız

- Beştaş: Sen kimsin ya! Elini cebinden çıkarmadan konuşan bir hadsiz!

- Güneşhan: Sen de başaramayacaksın orta oyuncu! Tiyatrocu! Tiyatrocu, tiyatro yaptın burada! Söylediklerinin hiçbiri gerçek değil, hiçbiri gerçek değil! Elini cebinden çıkar önce, elini cebinden.

AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM\'de tansiyonu yükseltti

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Son Dakika Politika AK Partili vekilin eli cebinde yaptığı konuşma TBMM'de tansiyonu yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Levent Biran: ceketini iliklemis. adam doğruları söylemiş.elinde cebinde olsa ne farkeder. doğruları elinde cebinde yle kapatmaya çalışmışlar boş işler kardeşim icrata bakın 20 37 Yanıtla
  • Sümbül Dağı: Ülke işte bu zihniyetle yönetiliyor 21 8 Yanıtla
  • Osman A: Saygı önemli bişeydir.Herkeste olmaz 22 5 Yanıtla
  • Harun Çelik: Ak partiden sonrasını okumadım 11 7 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun: Saygılı olmak doğru bir davranış. Saygı ise el cepte, kravat kemerde ( eskiden ), gereksiz lâf atmak ... gibi davranışlar milletin vekillerinden çok türübünlere oynayarak direkt millete yapılan saygısızlık ve dahi sevgisizliktir. Mevcut Millet vekillerine eski Meclis görüşme tutanakları ve görselleriyle hizmette adap, yarış eğitimi verilmeli diye düşünüyorum. 2 3 Yanıtla

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