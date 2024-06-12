Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan'a seslendi: Ben de bu 2 kişinin katilini arıyorum - Son Dakika
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Politika

Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan'a seslendi: Ben de bu 2 kişinin katilini arıyorum

Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan\'a seslendi: Ben de bu 2 kişinin katilini arıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da suikasta kurban giden Sinan Ateş'in eşini Beştepe'de ağırlamasının yankıları sürerken, görüşmeye 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da kayıtsız kalmadı. Eşi ve çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Olçok, "Sayın Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah'tır diyorum" dedi.

12.06.2024 13:18
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30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş dün akşam saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYŞE ATEŞ'E SÖZ VERMİŞ

Sinan Ateş cinayetine yönelik soruşturmanın masaya yatırıldığı öğrenilen görüşme kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, görüşmede Ateş'in çocuklarının yaşadıkları acıyı ifade ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukların anlattıklarından etkilenerek cinayetin takipçisi olacağının ve bu meselenin sonuna kadar gideceğinin sözünü verdiği iddia edildi.

NİHAL OLÇOK DA ERDOĞAN'A SESLENDİ

Beştepe'deki bu gelişmeye 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan eşi Erol Olçok ve çocuklarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Nihal Olçok dikkat çeken bir not paylaştı.

"YARININ SAHİBİ ALLAH'TIR DİYORUM"

Olçok, "Sayın Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah'tır diyorum" ifadelerini kullandı.

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok, 1978 yılında Üsküp, Makedonya'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken Türkiye'ye gelen Olçok, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Nihal Olçok, 1998'de tanıştığı Erol Olçok ile dünyaevine girdi.

Çiftin bu evlilikten (şehit) Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları oldu. Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına 'Şehitoğlu şehit: 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi' adlı kitabı yazmıştır.

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Son Dakika Politika Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan'a seslendi: Ben de bu 2 kişinin katilini arıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orhan Okul: Herkes adalet arıyor..! Ya Adalet KP nerede? 5 4 Yanıtla
  • cemal aslan: Her ciddi mevzunun bir sulandıranı oluyor. 2 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: cumhurbaşkanının çevresindekiler cumhurbaşkanı'nda oyuncular etkiler ya bu ne ya ama öyle ama böyle bir şekilde ölmüş veya öldürülmüş cumhurbaşkanıyla görüşmenin anlamı ne ya ne yapacak Cumhurbaşkanı ya aha kimin var savcısı var adaleti var bu ülkenin cumhurbaşkanı'nda bir makamı var ya biz niye seçtik onu niye oy verdi bu adama altında bir sürü bakanı hakimi savcısı var bunların görevi ne ya ben de randevu istiyorum cumhurbaşkanıyla görüşmek istiyorum bazı konuları sigara yasağı var her yerde herkes sigara içiyor 1 0 Yanıtla

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