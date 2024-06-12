Fatih Bucak\'tan eski eşi Burcu Çetinkaya hakkında olay itiraf: Ben tanıdığımda kapalıydı

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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan iş insanı Fatih Bucak, samimi açıklamalar yaptı.

"BURCU ÇETİNKAYA KAPALIYDI"

Eski eşi Burcu Çetinkaya ile tanışma süreçlerini anlatan Bucak, "Bizim zamanımızda ben sekülerdim, o muhafazakardı. Örtülüydü Burcu. Ben tanıştığımda örtülüydü. Urfa'da okul okuyordu o şekilde tanıştık. Millet zannediyor benden dolayı kapalı. Aslında böyle bir durum yok. Biz öyle şeylere hiç karışmadık. Herkes istediğini giyebilir. Benim kız kardeşlerim açık" dedi.

"BEN ÇOK DÜZENSİZİM"

Evlilik hayatında dağınık olduğunu anlatan Bucak, sunucunun "Kötü bir eş misiniz?" sorusuna da, "Ben aslında çok düzensizim, dağınığım. Ben hiçbir uçağa zamanında yetişemem. Onun için seyahatlerde çok zorlanırım. Toparlanmam zor olur her şey tam olsun isterim. Onun için düzensizlik ve tembellik de var bende. Zor yani benim ne zaman ne karar alacağım belli olmuyor. Bunlar da tamamen kendi işimizin patronu olduğumuz için kaynaklanıyor" şeklinde yanıt verdi.