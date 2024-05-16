Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atama tepkisi: Anayasa'yı ihlal etmekte kararlısınız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atama tepkisi: Anayasa'yı ihlal etmekte kararlısınız

Geniş Video İzle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak Muhsin Şentürk'ü atamasına tepki gösterdi. Özel, "Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir" ifadelerini kullandı.

16.05.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Verimli geçen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü atamasına tepki gösterdi. Özel, "Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir" dedi.

DERVİŞOĞLU: DUYARLILIKLARIMIZI VE FARKLILIKLARIMIZI MUHAFAZA EDECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Dervişoğlu, "Duyarlılıklarımızı ve farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Biz bir başlangıç değil birliktelik arayışındayız. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hemen hemen Türkiye'nin bütün meselelerine değindik ve üzerinde karşılıklı görüşlerimizi de sarf ettik. Ziyadesiyle istifade ettiğimi söyleyebilirim. Siyasi partiler arasında yürütülen samimi diyaloğun ülkemizin sorunlarının çözümüne çok katkı sağlayacağı inancını taşıyorum. Bu inancı da sayın genel başkanın da taşıdığını biliyorum. Geride bıraktığımız günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı sizlerin de bilmesini istiyorum. CHP ile İYİ Parti'nin geçmişe dönük birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun da malumudur. Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi kamuoyunun gündemine gelse hayata baktığımız pencere genellikle CHP ile ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz, farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğumuzu da diğer siyasi partilerle olduğu gibi CHP ile de sürdüreceğiz."

ÖZEL: MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYECEĞİZ

Özel'in açıklamasından başlıklar şu şekilde; "Bu önemli görevde başkana başarılar diliyorum. Biraz önce başkanımızın söylediği gibi kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmıştır. Seçim bölgelerimiz komşudur. Meclis'te mevkidaş olarak grup başkan vekili olarak buluştuk. Zaman içinde aramızda gelişen diyalog, karşılıklı samimiyet, birinin söylediğini gözünden anlayacak kadar iyi bir zemine taşındı. Birbirimizle hiçbir çelişki yaşamadığımız gibi pek çok sıkıntıyı, krizi yaşanmadan aşılmasına katkı sağlamış bir geçmişimiz var. İki genel başkan olarak yollarımızın yeniden kesişmesinden dolayı onur duyuyorum. Grubu bulunan iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi yürüteceğiz. Halkın yararına konularda birlikte olmaya devam edeceğiz. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz."

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI ATAMASI

Özel ayrıca "Adayın biri çekildi başka makam talep etti, oylar yönlendirildi. Yargıtay seçimindeki sonuç Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama, 31 Mart'tan sonraki normalleşmeye uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa'yı ihlalde ısrarcısınız demektir" dedi.

Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a atama tepkisi: Anayasa\'yı ihlal etmekte kararlısınız

Özgür Özel, İYİ Parti, Başsavcı, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atama tepkisi: Anayasa'yı ihlal etmekte kararlısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Huylu huyundan vazgeçermi.adamlar yatgıtay başkanlığını seçimle kaybetti ancak seçimsiz olarak bir önceki turda geri.çekilen sahışa vefa borcu olarak ödenmiştir 23 7 Yanıtla

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atama tepkisi: Anayasa'yı ihlal etmekte kararlısınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement