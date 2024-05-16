Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

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Dün düzenlediği basın toplantısıyla Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç'a seçimi kaybettiği akşam üzüntüsünü hafifletmek için viski içtiğini itiraf etti. Ancak o dönem Ramazan olması ve kürsüde önünde duran suyu "Ben içmiyorum" diyerek kaldırtan Yıldırım'ın dünkü toplantıda "İki kadeh de viski çektik, rahatladık" demesi sosyal medyada gündem oldu.

16.05.2024 12:01
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün adaylığını açıkladığı basın toplantısında birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın en dikkat çeken çıkışlarından biri de 2018 yılındaki seçimleri kaybetmesinden sonra üzüntüsünü hafifletmek için "Seçimi kaybettik, viskiyi çektik rahatladık" şeklindeki sözleriydi.

ÖNÜNDEKİ SUYU KALDIRTMIŞTI

Yıldırım'ın "viskiyi çektik" dediği dönem Ramazan ayına denk geliyordu. Hatta o gün Ali Koç, konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti. Koç'tan sonra kürsüye gelen Yıldırım ise "Ben içmiyorum" diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemişti. Yıldırım'ın bu hareketi de Ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı.

"ÜZGÜNDÜK, EVE GİDİP İKİ KADEH VİSKİ ÇEKTİK"

Gelelim dünkü toplantıya... Önüne koydukları konuşma metnine bağlı kalmayan Aziz Yıldırım, 2018 yılında seçimi kaybettiği akşamla ilgili "Ali Koç'a kaybettim. Vay efendim garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" şeklinde bir ifade kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

6 yıl önce kameralar önünde örnek bir tutum sergileyip kürsüdeki suyu kaldırtan Yıldırım'ın o günün akşamında "Viski çektik" demesi sosyal medyada viral oldu.

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Alper Soylu: Adamın viski içmesi ramazanda oruç tutmasına engel mi aceba hangi zihniyet bu 54 118 Yanıtla
    Mustafa Uzun: Engel değil isteyen istediğini yapar kime ne 59 70 KAMBUR TV: Engel, başka soru ? 93 32 Furkan Zeren: Ramazan ayında yapması Allah katında tutarsız bir kul olduğunu gösterir. hakeza yaptıklarıyla da tutarsız biri olduğunu göstermiş oluyor 26 14 Murat Yılmaz: engel Tabii ki başka soru var mı? 11 12
  • Ay Yıldız: Adam ister orucunu tutar ister içkisini içer,size ne oğlum? Bari yatak odasındakileride anlatın bari. 55 62 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK: feneri şampiyon yapısında tiner çeksin önemli değil 42 21 Yanıtla
    Mehmet Aytekin: Taraftarı ne hale düşmüş fenevin 21 12
  • Burak ÖZSARAÇ: Topluma saygısını gösterip suyu içmemiş evinde ne yaptığından bizene 32 4 Yanıtla
    Sadık Mutlu: Siz haberi nasıl neyle okuyosunuz kendi söylüyo içtim rahatladım diye kimse evini dikizlemiyo topluma saygı gösteren insan yediği her haltı ulu orta konuşmaz tabikide bizi ilgilendirmiyo her koyun kendi bacağından asılır söylemeside luzümsüz 2 2
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