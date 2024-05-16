Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün adaylığını açıkladığı basın toplantısında birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın en dikkat çeken çıkışlarından biri de 2018 yılındaki seçimleri kaybetmesinden sonra üzüntüsünü hafifletmek için "Seçimi kaybettik, viskiyi çektik rahatladık" şeklindeki sözleriydi.

ÖNÜNDEKİ SUYU KALDIRTMIŞTI

Yıldırım'ın "viskiyi çektik" dediği dönem Ramazan ayına denk geliyordu. Hatta o gün Ali Koç, konuşması sırasında su içmiş ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti. Koç'tan sonra kürsüye gelen Yıldırım ise "Ben içmiyorum" diyerek görevlilerden önündeki suyu kaldırmalarını istemişti. Yıldırım'ın bu hareketi de Ramazan hassasiyeti olarak yorumlanmış ve büyük takdir toplamıştı.

"ÜZGÜNDÜK, EVE GİDİP İKİ KADEH VİSKİ ÇEKTİK"

Gelelim dünkü toplantıya... Önüne koydukları konuşma metnine bağlı kalmayan Aziz Yıldırım, 2018 yılında seçimi kaybettiği akşamla ilgili "Ali Koç'a kaybettim. Vay efendim garajdan gitmişim. Havadan mı gideyim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık" şeklinde bir ifade kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

6 yıl önce kameralar önünde örnek bir tutum sergileyip kürsüdeki suyu kaldırtan Yıldırım'ın o günün akşamında "Viski çektik" demesi sosyal medyada viral oldu.