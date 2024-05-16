Malezyalı yıldız futbolcu Faysal Halim, bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğradı - Son Dakika
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Malezyalı yıldız futbolcu Faysal Halim, bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğradı

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25 yaşındaki Malezyalı futbolcu Faysal Halim, Kuala Lumpur'daki bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Halim, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra yoğun bakımdan çıkarıldı.

16.05.2024 11:55
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Malezyalı bir futbol yıldızı 25 yaşındaki Faysal Halim, 5 Mayıs'ta başkent Kuala Lumpur'un dışındaki bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Faysal, bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra yoğun bakımdan çıkarıldı.

VÜCUDU YARA DOLU

Ancak vücudunda oluşan ciddi yaralardan dolayı bir süre daha hastanede kalmaya devam edecek. Bu tür saldırılar, oyuncuların güvenliği konusunda endişeleri artırıyor. Selangor Eyaleti Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Şerhül Muhtar, Halim'in yoğun bakımdan çıktığını ancak iyileşme sürecinin hastanede devam edeceğini söyledi. Muhtar, Halim'in durumunun stabil olduğunu ve sesinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Polis, Halim'e yönelik saldırının nedenini ve son dönemde futbolculara yönelik saldırıların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını henüz tespit edemedi. Halim'e yapılan saldırı, üç gün önce bir çift soyguncunun başka bir milli oyuncu olan Ahyar Raşid'e demir çubukla saldırmasından sonra gerçekleşti. Raşid'in yaralanmasının ardından parası çalınmıştı. Benzer bir saldırıda, Şefik Rahim arabasının ön camını kıran çekiçli bir adamın saldırısına uğramış, ancak yara almadan kurtulmuştu. Rahim'in kulübü, bu olayın ardından oyuncular için güvenliği artırmıştı.

Selangor Futbol Kulübü, Halim'in güvenliği nedeniyle, Malezya futbolunun sezon açılışı olan Charity Shield maçında Johor Darul Ta'zim'e karşı oynayacağı maçtan çekildi. Malezya Futbol Federasyonu, geçen hafta oyunculara koruma tutmalarını tavsiye etmişti. New Straits Times'a göre, Federasyon Başkanı Hamidin Mohd Amin, tüm oyuncuların koruma tutacak maddi imkana sahip olmasa da, özellikle dikkat çeken yıldız oyuncular için bunun mantıklı bir fikir olduğunu söyledi.

Kuala Lumpur, Alışveriş, Malezya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malezyalı yıldız futbolcu Faysal Halim, bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezyalı yıldız futbolcu Faysal Halim, bir alışveriş merkezinde asitli saldırıya uğradı - Son Dakika
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