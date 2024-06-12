İmamın kuran kursu öğrencisine attığı tokat pahalıya patladı - Son Dakika
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İmamın kuran kursu öğrencisine attığı tokat pahalıya patladı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda görevli olan bir imam, geçen yıl 2 öğrenciye tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam açığa alındı ve idari soruşturma başlatıldı. İmam, tokat atma olayını uyarı amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

12.06.2024 15:19  Güncelleme: 16:26
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda geçen yıl 2 öğrenciye tokat atan imam İ.İ., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken, imam İ.İ. "Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım" sözleriyle kendini savundu.

ŞİDDETİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKINCA AÇIĞA ALINDI

Olay, 10 Ekim 2023'te Silopi ilçesi Başverimli beldesindeki Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursta görevli imam İ.İ., biri 21, biri 17 yaşında olan 2 öğrenciye tokat attı. O anlar, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam İ.İ., müftülük tarafından açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kuran kursunda 2 öğrenciye şiddet! Tokat atan imam açığa alındı

"AİLELERİ VE KENDİLERİNDEN ŞİKAYET YOK"

DHA'nın telefonla ulaştığı İmam İ.İ., çocukların o dönem 1 hafta boyunca kavga ettiklerini, yine kavga ettiklerini duyunca bir daha kavga etmemeleri için kendilerini uyarıp, tokat attığını belirterek, "Çocukların kavga ettiğini duydum. Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım. Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar. Biri 21 yaşında, biri de 17 yaşında. Hala bizim öğrencilerimizler. Şikayet konusu da olmamış. Ne aileleri ne de kendilerinden herhangi bir şikayet yok. 7-8 ay öncesine ait bir olay. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra açığa alındım, idari soruşturma devam ediyor" dedi.

Kuran kursunda 2 öğrenciye şiddet! Tokat atan imam açığa alındı
İmamın kuran kursu öğrencisine attığı tokat pahalıya patladı
Kaynak: DHA

Silopi, Şırnak, Kavga, Tokat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamın kuran kursu öğrencisine attığı tokat pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Özgür Özer: İmamıda tokatlayarak uyarsınlar bence. 63 3 Yanıtla
  • Galip Karakas: Ne olursa olsun bir kimse başka birine şiddet uygulayamaz ama şiddet malesef ülkemizde bir kültür haline gelmiş 25 1 Yanıtla
    Alaaddin Gülmez: Tabi çocuklar istediğini dövebilir, istedikleri zorvalıkları yapabilirler ama onlara kimse dokunamaz. Dokunulmuyor zaten. Sonra da birileri çıkıp saygısızlıklarından dert yanmasın 10 3
  • Bülent Tan: çok hoş görülü dinimiz var. maşallah 2 8 Yanıtla
  • Murat Çoker: imam osssurursa millet napar 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser: imammm :)) 3 3 Yanıtla

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