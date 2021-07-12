Son Dakika Dha Haberleri

17:58 Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

17:57 Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığı için doğal adayım DEMOKRASİ ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimleri için partisinin doğal adayı olduğunu söyledi.

17:55 Trabzonsporlu Berat Özdemir: Şampiyonluk haricinde bir sıralama başarı olarak gözükmez "Hamsik'in gelişini dört gözle bekliyorum""Biz rekabete aç insanlarız""Milli forma benim hayalim""En son Trabzonspor taraftarının karşısına çıkınca ayaklarım titremişti""Umarım kupayı Trabzon'a getirirler""Şampiyon olursak saçlarımı bordo-maviye boyatacağım"İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK /...

17:54 Son dakika haberi: PKK/KCK'ya yardım ve yataklık edenlere operasyon Son dakika gelişmesine göre ERZURUM'un Karayazı ilçesinde haklarında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

17:52 Son dakika: Aysel'e çarpıp ölümüne neden olan sürücü, o anda canlı yayın yapıyormuş Son dakika haber... İZMİR'in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Aysel Canpolat'a (16) çarpıp ölümüne neden olan sürücü Ercan Karadağ'ın, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.

17:51 Karacasu Belediye Başkanı, görevi bıraktı AYDIN'ın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

17:46 Cumartesi Anneleri davasında reddi hakim talebi reddedildi "CUMARTESİ Anneleri" olarak bilinen grubun 700'üncü buluşmasında, yasağa rağmen toplandıkları gerekçesiyle 46 kişinin "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçunda 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, avukat reddi hakim talebinde bulundu.

17:46 CANLI YAYIN DUYURUSU Adana Demirspor'un yeni transferi Younes Belhanda'nın antrenman öncesinde yaptığı açıklamaları DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

17:46 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibizCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz.

17:45 ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KİLİSE ÜZERİNDE OYNAYAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA AÇIKLAMA KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

17:43 İŞÇİ SERVİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI: 4 YARALI - YENİDEN KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi sürücüsü, daha önce yol verme meselesi nedeniyle kavga ettiği Selami B.'nin kullandığı işçi servisinin önünü kesip tabancayla kurşun yağdırdı.

17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pırıl pırıl gençlere sahibiz CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. 'Ne olacak bu gençlerin hali' diyerek sürekli şikayet edenlere inat; bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor" dedi.

17:35 Ankara'da PKK/KCK'lı terörist yakalandı ANKARA'nın Bala ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olma suçundan aranan yabancı uyruklu O.E. yakalanarak gözaltına alındı.

17:29 SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz'e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, "Bu yıl buruk sevinç yaşıyoruz.

17:29 Altınordu'da teknik heyet 2 sezon sonra değişecek TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, organizasyonlarının sağlıklı büyümesi açısından önemli kararlar aldıklarını ve 9 yıldır görevde olan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile önümüzdeki yıllarda yolları ayıracaklarını açıkladı.

17:22 Lojistik firması filo sayısını artırdığını duyurdu ABC Lojistik, 200 dorseden oluşan yatırımın ardından, 100 adet çekici alarak araç filo sayısını artırdığını duyurdu.

17:21 ALACAK TARTIŞMASINDA 2 KARDEŞİ YARALAYIP, KAÇTI ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Menderes Çoban av tüfeğiyle başından vurularak, ağabeyi Fahrettin Çoban ise sırtından bıçaklanarak yaralandı.

17:19 Edirne Valisi Canalp, gurbetçilere Kapıkule'de aşı çağrısı yaptı EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, tatil nedeniyle Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunurken, eşi Ayten Canalp ile birlikte 3'üncü doz koronavirüs aşılarını da burada kurulan mobil aşı merkezinde oldu.

17:13 CANLI YAYIN DUYURUSU Trabzonspor'da akşam antrenmanı öncesinde Berat Ayberk Özdemir açıklamalarda bulunuyor.

17:09 Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (3) EPÖZDEMİR: ABD'DEN BEKLENEN MÜZEKKERE YARGILAMAYA BİR ŞEY KATMAYACAK Duruşmanın ardından Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, açıklamalarda bulundu.

16:51 AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU, İBB MECLİS OTURUMU ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, 'İBB sağlık personelinden otopark ücreti almaya başladı' dedi.

16:49 Son dakika haberleri! ÇARŞI GRUBU DAVASINDA YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULMASINA KARAR VERİLDİ Son dakika gündem haberi: Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAYargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, mahkeme bozma kararına uyulmasına karar verdi.

16:47 Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geçen aylarda hayata geçirilen kanola üretiminde ilk hasat yapıldı.

16:42 PINAR GÜLTEKİN'İN KATİL ZANLISI, HAKİM KARŞISINDA Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

16:39 Kimya sektörünün pandemi süreci ele alındı Akkim Kimya'nın kurumsal dergisi Gündem'in yeni sayısında kimya sektörünün pandemi sınavı ele alındı.

16:37 Sümela'da restorasyon atıkları dereye dökülmüş (2) BAKANLIK: ALAN TEMİZLETTİRİLDİKültür ve Turizm Bakanlığı'nca Sümela Manastırı yakınına hafriyat dökülmesi olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

16:35 Yerel üreticiye destek, sürdürülebilir büyümeye katkı Hepsiburada, TOBB ve 365 oda ve borsanın iş birliği ve destekleriyle başlattığı 'HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı' ile hem yerel üreticileri desteklediğini hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri Türkiye'nin dört bir...

16:33 İmamoğlu Silivri'de balıkçılara malzeme dağıtım törenine katıldı İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de balıkçılara malzeme dağıtım törenine katıldı.

16:32 Son dakika haberi... Sulama havuzunda mahsur kalan inekleri itfaiye kurtardı Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde su içmek için girdikleri sulama havuzunda mahsur kalan 5 ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

16:31 Şişli'de evden bıçaklı ve silahlı gasp iddiası ŞİŞLİ'de 2'sinde silah 2'sinde bıçak olduğu halde eve giren 6 kişi, iddiaya göre ev sahiplerinden bir miktar para, altın ve cep telefonu gasp etti.

16:28 TARTIŞTI; KAMYONETİYLE ÇARPIP, 50 METRE SÜRÜKLEDİ KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı Gökhan Ş.?nin kamyonetiyle çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklediği Necmi Gezgin (50), ağır yaralandı.

16:24 Çankırılı 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden alınan toprak, Halisdemir'in mezarına götürülüyor (2) SPORCULAR KIRIKKALE'YE ULAŞTI15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşüp Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden aldıkları toprakları, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarına ulaştırmak üzere bisikletleri ile yola çıkan sporcular, Kırıkkale'ye geldi.

16:21 TIR şoförü aracının içinde ölü bulundu SİVAS'ta kendisinden haber alınamayan TIR şoförü İbrahim Koşal (48), aracının içinde ölü bulundu.

16:14 ORMANI YAKTIĞINI İDDİA ETTİĞİ ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLEDİ Çerkezköy'de ormanlık alana ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin kimliği belirlendi.

16:13 Kayseri'de genç çift teleferikte evlendi KAYSERİ'de, Ramiz Yüksel (30) ve Hacer Yüncü (25), teleferikte kıyılan nikah ile evlendi.

16:13 SPOR Galatasaray Atina'ya gitti SPOR Galatasaray Atina'ya gittiKafilede Omar Elabdellaoui de yer aldıİbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) - 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Atina'da Olympiakos ile hazırlık maçında karşı karşılaya gelecek olan Galatasaray, Yunanistan'a gitti.

16:11 Başpehlivan Gürbüz: Altın kemeri alıp, babamın hikayesini tamamlamak istiyorum KIRKPINAR Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olup Sarayiçi Er Meydanı'na heykelinin dikilmesini istediğini söyledi.

16:08 Son dakika haberleri | MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildi Bir son dakika haberine göre MİT operasyonuyla yakalanan Orhan İnandı, adliyeye sevk edildiMİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

16:07 Çiğdem'e cinsel saldırı davasında sanığın cezası 8 yıl artırıldı ANTALYA'da, eve bırakma bahanesiyle çalıştığı eğlence merkezinden alıp otomobiliyle marangoz atölyesine götürdüğü Çiğdem Yaylak'a (29) cinsel saldırıda bulunan Murat Kaya'ya (36) verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nce 24 yıl 6 aya çıkarıldı.

16:06 EYÜPSULTAN'DA SOKAK ORTASINDA EŞİNİ BAŞINDAN VURDU EYÜPSULTAN'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında karısıyla tartıştıktan sonra silahla ateş etmeye başladı.

16:03 Ünlü çiftin oğlu Emre Mays'ı hastane önünde öldüren sanığın ailesi hakim karşısında ŞİŞLİ'de 7 Ocak 2020'de, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren...

15:59 Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti Ankara'nın Mamak ilçesinde, kızı Meryem Atsak ile 2 ve 1 yaşındaki torunlarını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ardından da aynı silahla kendine ateş eden anneanne Öznur Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15:56 KİLİSENİN KAPI DUVARI ÜSTÜNDE OYNAYAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

15:54 SPOR Mehmet Topal, sağlık kontrollerinden geçti SPOR Mehmet Topal, sağlık kontrollerinden geçti1+1 yıllık sözleşmeye göre 25 maçta forma giymesi halinde opsiyon devreye girecek14 numaralı formayı sırtına geçirecekÖnemli rekorları elinde bulunduruyorAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Mehmet Topal,...

15:53 Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (2) 'REDDİ HAKİM' TALEBİ REDDEDİLDİPınar Gültekin cinayetiyle ilgili Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

15:51 Kilisenin kapı duvarı üstünde oynayan 3 kişi adliyeye sevkedildi KADIKÖY'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

15:51 MEVLANA 7. ETAP'TA İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR BURSA'da Yıldırım Belediyesi'nin, ilçenin dönüşümünde model olacak Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 7. Etap'ta ihale süreci tamamlandı.