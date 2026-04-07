DHA, Antalya Basın Ödülleri\'nde 3 Ödül Kazandı

07.04.2026 15:02
DHA muhabirleri, Antalya Basın Ödülleri'nde 3 ödül alarak başarı elde etti.

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında, DHA muhabirleri 3 ödülün sahibi oldu.

AGC 2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Bir otelin toplantı salonunda bir araya gelen yarışma jürisi, 16 eseri ödüle layık buldu. DHA muhabirleri, yarışmada 3 ödül aldı. 'Spor' kategorisinde 'Hayata Tutunuş' haberiyle Tolga Yıldırım, 'Kültür Sanat' kategorisinde 'Atıkları Güzelliğe Dönüştürüyor' haberiyle Aysu Dursun, 'Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı' kategorisinde Semih Ersözler 'Altın Portakal Venüs Heykeli' başlıklı fotoğrafıyla ödül alan isimler oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AGC Başkanı İdris Taş, "Birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde, yılın gazetecilerini seçmişlerdir. Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 153 eser yarışmıştır. Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir. Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, ödül alanları da kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Antalya, Güncel, DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
