DHA, Antalya Basın Ödülleri\'nde 3 Ödül Kazandı

AGC 2025 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Bir otelin toplantı salonunda bir araya gelen yarışma jürisi, 16 eseri ödüle layık buldu. DHA muhabirleri, yarışmada 3 ödül aldı. 'Spor' kategorisinde 'Hayata Tutunuş' haberiyle Tolga Yıldırım, 'Kültür Sanat' kategorisinde 'Atıkları Güzelliğe Dönüştürüyor' haberiyle Aysu Dursun, 'Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı' kategorisinde Semih Ersözler 'Altın Portakal Venüs Heykeli' başlıklı fotoğrafıyla ödül alan isimler oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AGC Başkanı İdris Taş, "Birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde, yılın gazetecilerini seçmişlerdir. Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 153 eser yarışmıştır. Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir. Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, ödül alanları da kutluyorum" dedi.