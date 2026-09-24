Rüyasında Kabe'yi gören Down sendromlu Hüma, hayırsever desteğiyle umreye gitti - Son Dakika
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Rüyasında Kabe'yi gören Down sendromlu Hüma, hayırsever desteğiyle umreye gitti

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Rüyasında Kabe\'yi gören Down sendromlu Hüma, hayırsever desteğiyle umreye gitti
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Down sendromlu Hüma Kayataş'ın (14) rüyasında Kabe'yi görmesinin ardından harçlık biriktirerek başlayan umre hayali, DHA haberi sonrası hayırsever desteğiyle gerçek oldu. Hüma, 10 Eylül'de ailesiyle kutsal topraklara giderek Kabe'yi tavaf etti, Mescid-i Nebevi'yi de ziyaret etti.

AMASYA'da rüyasında Kabe'yi gördükten sonra umreye gidebilmek için harçlığını biriktiren Down sendromlu Hüma Kayataş'ın (14) hayali, DHA'nın haberi sonrası bir hayırseverin desteğiyle gerçek oldu. Anne ve babasıyla birlikte kutsal topraklara giden Hüma, Kabe'yi ziyaret edip tavaf etti.

Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan Down sendromlu Hüma Kayataş, yaklaşık 8 ay önce rüyasında Kabe'yi gördü. Rüyasının ardından umreye gitmeyi çok isteyen Hüma, kendisine verilen harçlıkları biriktirmeye başladı. Hüma'nın kutsal topraklara gitme isteği, DHA tarafından haberleştirildi. Haberin ardından Hüma'nın umre hayalini gerçekleştirmek isteyen bir hayırsever aileye destek oldu. Böylece Hüma'nın uzun süredir kurduğu hayal gerçeğe dönüştü. Hüma, annesi Dudu ve babası Gökay Kayataş ile birlikte 10 Eylül'de kutsal topraklara gitti.

KABE'Yİ ZİYARET EDİP TAVAF ETTİ

Umre ziyaretini gerçekleştiren Hüma, ailesiyle birlikte Kabe'yi ziyaret etti. Rüyasında gördüğü Kabe'nin karşısında duran Hüma büyük mutluluk yaşadı. Hüma, ailesiyle birlikte Kabe'yi tavaf ederek umre ibadetini gerçekleştirdi. Ardından Medine-i Münevvere'ye geçen Hüma, Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti. Burada dua eden Hüma, kutsal topraklarda olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hüma'nın umre hayalini gerçekleştiren hayırsever Resul Kepil, "Hüma kardeşim rüyasında Kabe'yi görüyor. Rüyasında hazreti Resulullah'ı, hazreti Ömer'i görüyor ve bu vesile ile bizim misafirimiz oldu. Bizi şereflendirdi. Allah'ım inşallah şefaatine nail eylesin. Çok güzel çocuklarımız. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Rabbim çocuklarımız ile Kabe'de tavaf etmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

Hüma'nın aylar boyunca biriktirdiği harçlıklarla başlayan umre hayali, hayırseverin desteğiyle gerçeğe dönüşürken, ailesi de kızlarının mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: DHA
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