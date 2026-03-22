Boşanma Aşamasındaki Kadına Eşi Tarafından Silahlı Saldırı
22.03.2026 11:29
Tuğçe Yıldız, boşanma sürecinde eşi Ahmet Yıldız tarafından vuruldu, tedavi sürecini anlattı.

BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Yıldız (30) tarafından göğsünden, karnından ve bileğinden tabancayla vurulan Tuğçe Yıldız (21), 2 ay süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu olurken, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. 14 yaşındayken, teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız'ın istismarı sonucu evlenmek zorunda kaldığını öne süren 1 çocuk annesi Yıldız, "O zaman 14 yaşındaydım. Evlenmek zorunda kaldım. 18 yıl 6 ay ceza aldı ama hapis yatmadı. Cezaevine girmesini çok isterdim. Çok dua ettim. Bu duanın karşılığını neredeyse canımla ödüyordum" dedi.

Olay, 11 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe Yıldız, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız'ın, ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığını öne sürüp vurduğunu söylediği bildirildi. Yıldız'ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, "Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'BİR GECE ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ'

Göğsünden, karnından ve bileğinden vurulup ağır yaralanan ve 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olan Tuğçe Yıldız, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Bir sene önce eşini terk edip babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızı N.Y.'yi düşünerek evine dönüp, eşiyle barıştığını belirten Tuğçe Yıldız, olay anını başına aldığı darbe nedeniyle hatırlamadığını söyleyip, öncesinde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Geçen sene canıma tak etti ve baba evine gittim. Ama çocuğumuz nedeniyle bir barışma süreci oldu. Olay olmadan bir ay önce barışarak tekrar evimize gelmiştim. 11 Ocak tarihinde başıma talihsiz olay geldi. Zaten tehdit etmişti. Ablamlarda doğum günü olduğu için ben de doğum gününden sonra memlekete ailemin yanına gidecektim. Maalesef gitmeye vaktim olmadı. Olay anını hatırlamıyorum. Olay öncesi kafama darbe aldığım için o anı pek hatırlamıyorum. Tartışma para konusundan çıktı. Kendisi çalışıyordu ama çalıştığı yere borcu olduğu için maaş alamıyordu. Parası yoktu. Benden maaşım yeni yattığı için para istedi. Ben de evin kirası için vermedim. Tartışmanın ardından sabah 05.00 sıralarında evden çıktı. Sabah ablam geldi. Kötü bir rüya gördüğünü söyledi. Kızımın doğum gününü normalde bizim evde yapacaktık, ablamın ısrarıyla onların evinde yapma kararı aldık. Eşyaları alıp ablamlara gittik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum."

'28 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM, 20 KİLO VERDİM'

Hastanedeki tedavi sürecinin hem kızı hem de kendisi için zorlu geçtiğini söyleyen Yıldız, "Hastanede 2 ay 5 günlük bir tedavi süreci geçirdim. Çok zor bir dönemdi. Özellikle kızım açısından çok zordu. Kızım ben yoğun bakımdayken yanıma geldiğinde onun sesini duyup, görememek çok zoruma gidiyordu. Bu nedenle çok zorlandım. Bir an önce normal odaya çıkıp, kızımı görmek için dua ettim. Tedavimin 28'inci gününde yoğun bakımdan odaya çıktım. 60 kiloyla girdiğim hastanede yoğun bakımda 40 kiloya kadar zayıfladım. Ayaklarım tutmuyordu, yürüyemiyordum. Beni yoğun bakımda hem dualar hem de kızım hayata bağladı" diye konuştu.

ŞİDDET NEDENİYLE ERKEN DOĞUM YAPMIŞ

Daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve hamileyken darbedildiği için kızının 5 aylık dünyaya geldiğini de söyleyen Yıldız, "Benim kızım 5 aylık doğdu. Tartışıp, kavga etmiştik. Kavganın sonucunda hastanelik oldum ve erken doğumla kızım 5 aylık doğdu. Benim kızım 5 aylık gebelik sonrası hayata tutunduysa ben de hayata tutunabilirim dedim. Beni hayata tutan kızım oldu gerçekten. Onun için savaşmam gerekiyordu" dedi.

'İSTİSMARDA BULUNDUĞU İÇİN EVLENMEK ZORUNDA KALDIM'

Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız'la, 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını söyleyen Tuğçe Yıldız, şunları söyledi:

"Onunla evlenmemin nedeni bana istismarda bulunmasıydı. Ben bu istismar sonunda hamile kaldım. O zaman 14 yaşındaydım. Evlenmek zorunda kaldım. Çünkü tehditler vardı. 14 yaşında bir çocuk tehditlerden tabii ki korkar. Çünkü tehditler aileme karşıydı. Her defasında, 'Annelerimiz abla kardeş. Bizimkiler vurulursa baban cezaevine girer. Baban cezaevine girerse kardeşlerin çok küçük, onlara kim bakacak?' şeklinde beni korkutuyorlardı. Bu olay nedeniyle okulumdan oldum. Okumayı çok isterdim, çocuk gelişim uzmanı olmayı çok isterdim. Ama olmadı. Küçücük yaşta kızımın öğretmeni oldum. Beraber büyüdük."

'ADIMA ATILAN İFTİRA, KIZIMA DA YANSIYOR'

Şüphelinin, kendisini aldattığı yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Tuğçe Yıldız, "Onu aldattığım yönündeki emniyetteki ifadeleri yalan. 14 yaşında beni istismar etmesi nedeniyle evlendik. Annesi kaçırdı beni. Kaç kez beni aldattı. Ev sahibim de şahittir. Kendisi kaç kez kadınlara para yedirip, beni bir kere bile hastaneye götürmeyip, o kadınları iş yerinden alıp hastaneye götüren biri benim üzerine böyle bir iftirayla yürüyor. Benim küçük bir çocuğum var. Ben böyle olmasını kesinlikle istemem. Çünkü benim adıma atılmış her bir iftira, kızıma da yansıyor. Bütün geleceğinde karşısına çıkacak. Bu iddiayı kabul etmiyorum" dedi.

'DUALARIMIN KARŞILIĞINI CANIMLA ÖDÜYORDUM'

İstismar sonrası Ahmet Yıldız'ın 18,5 yıl ceza aldığını ancak temyiz süreci nedeniyle tutuklanıp, cezaevinde kalmadığını belirten Yıldız, "Cezaevine girmesini çok isterdim. O zaman atılsaydı cezaevine, bu olay olmazdı. Yargıdan onu içeri almasını beklerdim. Çok dua ettim. Dualarım vurulmamın karşılığında oldu. Bu duanın karşılığını neredeyse canımla ödüyordum. Çok şükür ayaktayım, kızımın başındayım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Güncel, DHA, Son Dakika

