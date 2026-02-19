Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim - Son Dakika
Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim

Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim
19.02.2026 11:50
Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim
KAYSERİ'de, kaldırımda ilerlerken yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak alıp, katlayıp öpen Dursun Berk Somuncu (14) ile o anları motosikletinin kask kamerasıyla kaydeden Ersin Çampınar, DHA'ya konuştu.

KAYSERİ'de, kaldırımda ilerlerken yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak alıp, katlayıp öpen Dursun Berk Somuncu (14) ile o anları motosikletinin kask kamerasıyla kaydeden Ersin Çampınar, DHA'ya konuştu. Somuncu, "Türk bayrağı çok büyük bir bayrak. Bizim için çok önemli. Kesinlikle bayrağımızın yerde olmasına izin veremezdim. O bayrağın üzerinde şehitlerimizin kanı var" dedi.

Kentte çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Dursun Berk Somuncu daha sonra eve gitmek Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay durağına doğru yola çıktı. 8'inci sınıf öğrencisi olan Somuncu, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde kaldırımda gördüğü Türk bayrağını görüp, koşarak yerden kaldırdı. Bayrağı katlayan Berk, öperek ilerledietti. O anları gören motosikletli Ersin Çampınar'ın, Dursun Berk'in yanına giderek, "Helal olsun sana çocuk, tüylerim diken diken oldu. Ne yapıyorsun ağabeyim" dediği, Somucu'nun ise "Bayrağı yerde gördüm. Gönlüm el vermedi" yanıtını verdiği kask kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından Dursun Berk Somuncu, yakın çevresi ve arkadaşları olmak üzere yurt içi ve dışından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

'BAYRAĞI YERDE GÖRÜNCE DUYGULANDIM'

Dursun Berk ve babası Murat Somuncu ile motosikletli Ersin Çampınar, DHA'ya konuştu. Bayrağın önemine vurgu yapan Dursun Berk Somuncu, "Türk bayrağı çok büyük bir bayrak. Bizim için çok önemli. Kesinlikle bayrağımızın yerde olmasına izin veremezdim. O bayrağın üzerinde şehitlerimizin kanı var. Bayrağımızı yerde görünce hemen aldım. Öptüm. Bu sırada belediyede çalışan emekçi bir ağabeyimiz vardı. O da beni görünce yüzünde tebessüm oluştu. Sonra ilerlerken motosikletli bir ağabey geldi. Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerlerken, aramızda bir konuşma geçti" dedi.

Videoyu görünce şaşırdığını da söyleyen Somuncu, "Sonuçta orada Türk bayrağı var. Açıkçası ilk başta videoya ben şaşırdım. Kayda alındığımı sonradan gördüm. Haberim yoktu. Gerçekten mutlu oldum. Benim için de çok güzel bir anı oldu. Akrabalarım aradı. Tebrik ettiler. Teşekkür ettiler. Vatanıma ve bayrağıma olan hassasiyetimden dolayı saygı duydular. Etrafa baktım. Nereden düştüğünü merak ettim. Hemen öpüp başıma koydum. Bayrağımız asla yerde olamaz. O bayrağı yerde görünce duygulandım ve hemen aldım. Bizim bayrağımızın yeri her daim en yükseklerdir" diye konuştu.

'ATALARIMIZDAN EMANET'

Türk bayrağına yönelik saygısızlıkların kendisini çok etkilediğini belirten Somuncu, "Son zamanlarda olan, bayrağımızı indirip üzerine basmaları beni çok üzdü. Bu çok kötü bir durumdu. O bayrağı yerde gördüğümde aklıma o kısım da geldi. Gerçekten çok üzülmüştüm. Bayrak bize atalarımızdan bir emanet. Biz de onların emanetine ihanet edemeyiz. O yüzden o bayrağı öptüm. Böyle bir davranışta bulunduğum için de çok mutluyum" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray maçını Türk bayrağı ile seyrettiğini ve en büyük hayalinin gönül verdiği Galatasaray'ın maçını stadyumda izlemek olduğunu da söyleyen Somuncu, "Benim küçüklüğünden beri en büyük hayalim Galatasaray maçına gitmek. Maçtaki o duygu ve atmosferi bir kere olsun yaşamak istiyorum. Bu anı yaşarsam da benim için ömür boyu unutamayacağım çok güzel bir anı olarak kalır. Galatasaraylı oyuncuları gerçekten çok seviyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil ettikleri için onlara bir Türk bayrağı öpüp hediye etmek isterim. Onları yakından göremesem de uzaktan görmek bile beni çok ama çok mutlu eder. En büyük hayalim Galatasaray maçına gitmek" ifadelerini kullandı.

'VATAN VE BAYRAK DERSİ VERDİ'

O anları kask kamerasıyla kaydeden motosikletli Ersin Çampınar ise şöyle konuştu:

"Bu video, 'Yeni nesilden bir şey olmaz' diyenlere verilmiş en güzel cevaptır. Genç kardeşimizin bu davranışını görmek beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. Bu güzel anları sadece benim ve oradaki emekçi ağabeyin değil herkesin görmesini istedim. Bu güzel kardeşim orada sadece bayrağı yerden kaldırmakla kalmadı. Bize vatan ve bayrak dersi verdi. O yüzden kendisine çok teşekkür ederim. Onu yetiştiren annenin babanın da ellerinden öperim. Kardeşime yemek ısmarlamak istedim. 'Müsait değilim eve gitmem lazım' dedi. Sonra numarasını alıp iletişime geçtim. Çok güzel yorumlar aldık. Bir şehit ablasının yazmış olduğu yorum vardı, o beni çok duygulandırdı. Bu devirde böyle gençleri çok az görüyoruz. Milli duyguları unutmaya başladığımız bir dönemde kardeşimizin vatan bayrak dersi vermesi beni gerçekten çok mutlu etti. Kendi bayrağına sahip çıkmayanlar başkalarının bayrağı altında sığıntı olmaya mahkumdur."

'GURUR DUYDUM, GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Dursun Berk'in babası Murat Somuncu ise oğluyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Videodan haberim yoktu. Berk yanıma gelip, 'Baba bir videom çıkmış gördün mü' dedi. İzledim. Gurur duydum. Heyecanla baktım. Gözyaşlarımı tutamadım. Böyle bir evlat, Rabb'im herkese nasip etsin. Bayrağına, vatanına, milletine, atasına sahip çıksın. Ortalık çok kötü. Gençlere iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Bu videodan sonra oğluma öz güven de geldi. O kadar güzel yorumlar vardı ki, 'Ellerinden öperim yazmışlardı' Duygulandım. Benim ellerimden öpmelerine gerek yok. Ben onların ellerinden öpüyorum. Hiçbir anne-baba evladının kötü yetişmesini istemez. Umarım bütün gençlere iyi örnek olur. Vatanına, bayrağına herkese sahip çıkmalı. Bizim vatanımızdan ve bizden başka kimsemiz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, DHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda gördüğü bayrağı alıp öpen Berk: Yerde olmasına izin veremezdim - Son Dakika

