Bursa'da BGC Başarı Ödülleri Töreni - Son Dakika
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Bursa'da BGC Başarı Ödülleri Töreni

Bursa\'da BGC Başarı Ödülleri Töreni
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BGC'nin düzenlediği ödül töreninde Demirören Haber Ajansı 3 ödül kazandı. Katılım yoğundu.

BURSA'da Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensupları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan basın emekçileri de 3 ödüle layık görüldü.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri, BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle verildi. Geniş bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde 16 başarı, 13 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi de 3 ödüle layık görüldü. Törene Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Demokrasi kültürümüzün gelişmesine katkı sunmak, nitelikli gazeteciliği teşvik etmek ve genç meslektaşlarımızı desteklemek amacıyla bu yıl organize edilen Başarı Ödülleri Yarışmasına 96 meslektaşımız 132 eserle katıldı. 2025 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmada, Erol Bilenser başkanlığında Teoman Alper, Adnan Baştopçu, Mehmet Gerçeksi, Erol Nural, İlhan Öztat ve Hacı Tonak'tan oluşan değerli jüri üyelerimiz büyük bir titizlikle çalışarak başarı ve mansiyon ödüllerini belirledi. Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, ödül almaya hak kazanan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

Basının sorunlarına ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kolaylı, "Sektörümüzün en önemli eksikliklerinden biri de gazetecilik mesleğini çağın gereklerine uygun biçimde düzenleyen kapsamlı bir gazetecilik meslek yasasının hala bulunmamasıdır. Türk basını çok acil olarak 'Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duymaktadır. Hazırlanacak yasa tasarısı yazılı basını değil, televizyonu, radyoyu, dijital medyayı ve yeni iletişim platformlarını da kapsamalıdır" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN HABER AJANSI'NA 3 ÖDÜL

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu Demirören Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Yiğithan Hüyük 'Genel Haber' kategorisinde başarı, Esra Türker 'Televizyon Haber' kategorisinde başarı, Muhammet Hüseyin Sezgin de 'Televizyon Görüntü' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

2025 yılının başarılı gazetecilerine plaket ve ödüllerin sunulmasının ardından BGC Nilüfer Sahnesi fuar alanında organize edilen kokteylde Bursa protokolü ve medya mensupları bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Medya, DHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da BGC Başarı Ödülleri Töreni - Son Dakika

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