BHİD Başkanı, haber ajanslarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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BHİD Başkanı, haber ajanslarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı

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Bursa Halkla İlişkiler Derneğinin 'Haberin Kalbine Dokunuş' söyleşisine AA, DHA ve İHA'nın Bursa bölge müdürleri konuşmacı olarak katıldı. BHİD Başkanı, ajanslarla işbirliklerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından düzenlenen "Haberin Kalbine Dokunuş" başlıklı söyleşide, ulusal haber ajanslarının Bursa bölge müdürleri medya ve kurumsal iletişim alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen Medya ve Kurumsal İletişim Söyleşisi'ne Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Demirören Haber Ajansı (DHA) Bursa Bölge Müdürü Fuat Kars ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş konuşmacı olarak katıldı.

BHİD Başkanı Serdar Ömeroğulları, burada yaptığı konuşmada, medya ve iletişim kuruluşlarıyla ulusal haber ajansları arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Ömeroğulları, haber ajanslarının sunduğu hizmetlerin daha iyi anlaşılmasının halkla ilişkiler alanına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Aksoy, Kars ve Altıkardeş de kendi kurumlarının çalışmaları ve diğer kuruluşlarla yürütülebilecek işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, konuşmacılara plaket takdim edilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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