Kazakistan\'ın İstanbul Başkonsolosu Sary, DHA\'ya ziyaret gerçekleştirdi

KAZAKİSTAN'ın İstanbul Başkonsolosu Bekhaidar Sary, Demirören Haber Ajansı'na ziyarette bulundu.

Görevine yaklaşık bir ay önce başlayan Bekhaidar Sary, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun ile görüştü. Coşkun, ajansın çalışmaları hakkında Sary'ya bilgi verdi. Coşkun ve Sary, birlikte yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaret sonunda, Coşkun ve Sary birbirine hediye takdim etti.