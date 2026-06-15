Erzurum'da Başarılı Gazetecilere Ödül - Son Dakika
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Erzurum'da Başarılı Gazetecilere Ödül

Erzurum\'da Başarılı Gazetecilere Ödül
15.06.2026 11:38
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EGC'nin düzenlediği yarışmada, DHA muhabirleri Salih Tekin ve Oktay Polat ödül aldı.

ERZURUM Gazeteciler Cemiye (EGC) tarafından düzenlenen '2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Erzurum Bürosu muhabirleri Salih Tekin 'fotoğraf', Oktay Polat 'haber' dalında ödül aldı.

EGC tarafından düzenlenen ödül töreni Erzurum'da bir otelde gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bürokratlar, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldığı törende 11 dalda 27 gazeteciye ödül verildi.

Jüri tarafından haber dalında birinci olan DHA Erzurum Büro muhabiri Oktay Polat ödülünü Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan alırken fotoğraf dalında ise DHA muhabiri Salih Tekin'in ödülünü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu verdi. Gecede Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un başarılı kaptanı Mustafa Yumlu ile kulübün sosyal medya sorumlusu Ali Tayşi ödüllendirildi. Törende EGC yönetimi tarafından Erzurum'a yaptıkları hizmetler dolayısıyla belirlenen isimlere de ödül verildi.

Gecede konuşan EGC Başkanı Musa Çakır, 11 farklı kategoride 75 eser arasından 11'i birincilik, 9'u ikincilik ve 7'sinin de üçüncülük ödülüne layık görüldüğünü söyledi. Ödül alan gazetecileri tebrik eden Çakır, "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; bu yarışmaların en önemli yanı sadece dereceye girenleri belirlemek değildir. Asıl önemli olan, mesleki gelişimi teşvik etmesi, nitelikli haberciliği özendirmesi ve gazeteciler arasında üretme heyecanını canlı tutmasıdır. Her haber, her fotoğraf, her program ve her çalışma; mesleğe duyulan sevginin ve sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. İlaveten basın mesleği, dayanışmanın ve ortak sorumluluk duygusunun güçlü olduğu alanlardan biridir. Farklı kurumlarda görev yapıyor olsak da hepimiz aynı amacı taşıyoruz; o da hakikatin izini sürmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve toplum adına önemli bir görevi yerine getirmek. Bu nedenle mesleki birlik ve beraberliğimizi korumak, birbirimizin başarısıyla gurur duymak ve genç meslektaşlarımızın önünü açmak büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Gecede TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Çalmaşur, davetlilere türkü dolu bir gece yaşattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Başarılı Gazetecilere Ödül - Son Dakika

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