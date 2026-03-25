Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Tıp Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Tıp Öğrencisi Hayatını Kaybetti

25.03.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de alkollü sürücünün motosiklete çarpması sonucu tıp öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetti.

Kayseri’de alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden tıp öğrencisi Yaren Mercan’ın ailesi mezarı başında konuştu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HAYATTAN KOPARDI 

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

"BABAM SAĞ OLSUN"

Diğer yandan, Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu, baba Mercan'ın da Yaren'i telefonuna 'doktor kızım' şeklinde kaydettiği görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği belirtildi.

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ

Öte yandan, Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da yaşadıkları, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği belirtildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi.

ABLA MERCAN: PLANLI BİR CİNAYET

Yaren Mercan'ın annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla, genç kızın mezarının başında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Yaren'in ablası Büşra Mercan, "Benim kız kardeşimin katili daha öncesinde de alkollü araç kullanırken başka insanları yaralamış. Kız kardeşim sadece toprağa verilmedi. Onun hayalleri, yarım kalan emekleri, bağımlılarla ilgili bir projesi vardı. Bir bağımlının kurbanı oldu. Ben onun ablasıyım ama şu an kardeşimi değil bir ülkenin doktorunu, bir ailenin gözbebeğini, bir memur ailenin ilmek ilmek, emek emek bir ayakkabıyı 10 yıl giyen babasının, annesinin kendisine bir şey almadan sırf o iyi okusun, hayallerinin peşinden gitsin diye verilen emekleri bir katil gelip hepimizden aldı. Bu planlı bir cinayetö diye konuştu.

"İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORUZ"

Kardeşinin bayramda kendilerinin yanına gelmek yerine ders çalışmayı tercih ettiğini belirten Büşra Mercan, "Ramazan günü, bayramda bizim yanımıza gelmeyip ders çalıştı. Perşembe günü o sınavından geçmek yerine biz onu mezara verdik. Bu davanın takibinin yapılmasını istiyorum. En son görüştüğümüzde isminin her yerde yazacağı projelerden konuşuyordu. Öyle bir şeyler geliştireceğim ki tüm Türkiye'ye ismimi bilecek, herkese faydalı olacağım diyordu. Biz bugün onun ismini bir katil yüzünden mezar taşında görüyoruz. Ama onun bize bıraktığı yarım kalan projeler ile yapmak istediği projeleri ailecek biz yüklendik. Onun dersliklere isminin verilmesi için arkasında bıraktığı öğrenciler için bir hatıra ormanı kuracağız. Her yerde tıp okuduğunu söylüyordu. Ama ne yaptı etti tüm Türkiye'ye duyurdu. Geri kalan tüm emeklerini biz yapabileceğimiz kadarıyla isminin yaşatılacağı, bir şekilde eğitime öncelik veren insanların görebileceği, onun o hevesinden güç bulup ilham bulabileceği hepimize gösterdiği bu ışıkla hepimizi aydınlatabileceği yerlere isminin verilmesini istiyoruz" dedi.

ANNE: SESİMİZE SES OLUN

Yaren'in annesi Binnaz Mercan ise "Bu mezarda; eksik kalan her şeyi, hayalleri, umutları, sevdası yatıyor. Türk halkına; seveni olan herkese sesleniyorum. Yavrum için artık kimse bir şey yapamaz. Ama bundan sonraki yavrular için hepinizden yardım istiyorum. Seveni olan herkesi bu acıdan korumak için ses çıkarsın istiyorum. Başka yavrular yanmasın. Alkollü olan insan arabaya aklen bir kaza yapıp birinin canını almayı göze alarak bindiği için bu cinayettir. Hiç kimse bunu başka bir şekilde kabul etmesin. Sesimize ses olun" diye konuştu.

BABA: O BAYRAMDAN SONRA GELECEKTİ, BİZ GELDİK

Baba Mehmet Mercan ise "Alkollü araç kullanımına müsaade edilmesin. Alkollü araç kullandığı için 'Kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istiyorum. Ben kızımı kaybettim başkaları kızını kaybetmesin. Kızım okulunu bitirdiğinde cerrah olacaktı. Çok büyük hayalleri vardı. Ama buna bu cani müsaade etmedi. Çocuklara ders vererek yeni Yarenler yetiştiriyordu. Ama bu kişi kızımın hayallerini yıktı. Biz adalet istiyoruz. Kazadan 4 saat önce kızımla görüntülü görüştüm. 'Babacım ders çalışıyorum bayramdan sonra sınavım var sonra Muğla'ya geleceğim' dedi. Ama o gelemedi biz geldik kızımın hayallerini yıktılar" ifadelerini kullandı.

"HAPİSLERDE ÇÜRÜSÜN"

Kız kardeşi Damla Mercan ise "Hepimiz onu çok seviyorduk. Birleri geldi; benim annemin kuzusunu, babamın canını, benim de arkadaşımı bizden aldılar. O caninin her şekilde en ağır şekilde hapislerde çürümesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 15:01:17.
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Tıp Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.