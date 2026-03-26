Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri Açıklandı

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında, derneğin kurucu başkanı Rafet Hüner adına verilen özel ödüle, Antalya'da denizde açılan Türk ve Filistin bayrağı fotoğrafı ile Demirören Haber Ajansı'ndan Semih Ersözler layık görüldü.

TFMD'nin düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının 2026 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin aralıksız yapılan en köklü fotoğraf organizasyonu Yılın Basın Fotoğrafları'nın 41'inci yılında, ödüllerle çevre sorunları ve iklim değişikliğine dikkat çekildi. Yarışmada doğa, çevre ve iklim değişikliğine ilişkin 7 fotoğraf ve 1 fotoğraf serisi ödül aldı.

5 BİNİN ÜZERİNDE IN ARASINDAN SEÇİLDİ

2025 yılında meydana gelen olaylardan 5 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda 6 farklı kategoride 23 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Organizasyona 343 foto muhabiri ve fotoğrafçının yanı sıra, 47 öğrenci olmak üzere toplam 390 kişi katıldı. Yarışmada verilen toplam para ödülü, 335 bin lira olarak açıklandı.

DHA MUHABİRİNE ÖZEL ÖDÜL

Derneğin kurucu başkanı Rafet Hüner adına verilen özel ödülü, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara karşı Antalya'da denizde açılan Türk ve Filistin bayrağı fotoğrafı ile DHA'dan Semih Ersözler aldı. Demirören Medya'ya bağlı Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım ise yarışmada 4 ödül aldı. Yıldırım; 'SGDD- ASAM Özel Ödülü, 'Yılın Portre Fotoğrafı', 'Yılın Foto Röportajı', 'Foto Röportaj Üçüncüsü' ödüllerinin sahibi oldu.