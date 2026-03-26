Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri Açıklandı

26.03.2026 11:21
TFMD'nin 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında Semih Ersözler özel ödül kazandı.

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında, derneğin kurucu başkanı Rafet Hüner adına verilen özel ödüle, Antalya'da denizde açılan Türk ve Filistin bayrağı fotoğrafı ile Demirören Haber Ajansı'ndan Semih Ersözler layık görüldü.

TFMD'nin düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının 2026 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin aralıksız yapılan en köklü fotoğraf organizasyonu Yılın Basın Fotoğrafları'nın 41'inci yılında, ödüllerle çevre sorunları ve iklim değişikliğine dikkat çekildi. Yarışmada doğa, çevre ve iklim değişikliğine ilişkin 7 fotoğraf ve 1 fotoğraf serisi ödül aldı.

5 BİNİN ÜZERİNDE IN ARASINDAN SEÇİLDİ

2025 yılında meydana gelen olaylardan 5 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda 6 farklı kategoride 23 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Organizasyona 343 foto muhabiri ve fotoğrafçının yanı sıra, 47 öğrenci olmak üzere toplam 390 kişi katıldı. Yarışmada verilen toplam para ödülü, 335 bin lira olarak açıklandı.

DHA MUHABİRİNE ÖZEL ÖDÜL

Derneğin kurucu başkanı Rafet Hüner adına verilen özel ödülü, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılara karşı Antalya'da denizde açılan Türk ve Filistin bayrağı fotoğrafı ile DHA'dan Semih Ersözler aldı. Demirören Medya'ya bağlı Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım ise yarışmada 4 ödül aldı. Yıldırım; 'SGDD- ASAM Özel Ödülü, 'Yılın Portre Fotoğrafı', 'Yılın Foto Röportajı', 'Foto Röportaj Üçüncüsü' ödüllerinin sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
Neler oluyor Tel Aviv’den servis edilen yeni görüntü ses getirdi Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi
Türk fenomenin acı sonu Mezarını bile paylaştılar Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar
Brezilya’nın Dünya Kupası formasının tasarımına bakın Brezilya'nın Dünya Kupası formasının tasarımına bakın
Trump’a “Savaşı kazandık“ dedirten gerçek 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek

10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:14
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan’dan yanıt
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
10:11
Trump’tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
09:12
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
