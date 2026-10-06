DHA haberiyle ünlenen 'Salla Dansı', bu kez KKTC Girne'de gençlerce yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DHA haberiyle ünlenen 'Salla Dansı', bu kez KKTC Girne'de gençlerce yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHA haberiyle ünlenen \'Salla Dansı\', bu kez KKTC Girne\'de gençlerce yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Osmangazi'de 20 yıldır düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde yapılan 'Salla Dansı', DHA haberiyle sanal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Dans, bu kez KKTC'nin Girne kentinde Atatürk Meydanı'nda gençlerce yapıldı ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da Mehmet Akif Mahallesi'nde, 20 yıldır çeşitli eğlencelerde yapılan 'Salla Dansı'nın ünü, DHA'nın haberinin ardından sınırları aştı. Sanal medyada milyonlarca kişiye ulaşan dans, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de görüntülendi. Atatürk Meydanı'nda gençlerin yaptığı dans, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesinde, halk arasında 'Mutlular' olarak bilinen Mehmet Akif Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde yapılan dans, sanal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Halk arasında ve sanal medyada 'Salla Dansı' olarak bilinen dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de bulunmuyor. Dansın figürleri kuşaktan kuşağa aktarılırken, mahallenin gençleri büyüklerinden öğrendikleri figürleri grup halinde ve aynı anda yaparak hem eğleniyor hem de eğlendiriyor. Sanal medyada beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden Bursa'ya geliyor.

'GİRNE'DE 'MUTLULAR' ŞOV'

Toplu eğlencelerde, 'mahalle geleneği' haline gelen ve DHA'nın haberinin ardından sanal medyada milyonlarca kişiye ulaşan 'Salla Dansı', bu kez sınırı aşıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnelendi. Bir grup genç Girne kentinde 'Salla Dansı' yaparken görüntülendi. Atatürk Meydanı'nda müzikle dans eden gençlerin keyifli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kaydeden kişinin ise 'Kıbrıs Girne'de Mutlular Şov' dediği duyuldu.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkCep TelefonuOsmangaziKültürSünnetGüncelKıbrısBursaYaşamDHASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:22:08. #7.13#
SON DAKİKA: DHA haberiyle ünlenen 'Salla Dansı', bu kez KKTC Girne'de gençlerce yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei