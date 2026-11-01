DHA Spor Servisi, TÜSF'nin 30'uncu yıl gecesinde Ankara'da plaketle ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DHA Spor Servisi, TÜSF'nin 30'uncu yıl gecesinde Ankara'da plaketle ödüllendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHA Spor Servisi, TÜSF\'nin 30\'uncu yıl gecesinde Ankara\'da plaketle ödüllendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 30'uncu Yıl Ödül ve Tanıtım Gecesi Ankara'da düzenlendi. Gecede üniversite sporlarına ve federasyona katkıları nedeniyle DHA Spor Servisi'ne plaket takdim edildi; plaketi Ankara Büro muhabiri Alper Erdem aldı.

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 30'uncu Yıl Ödül ve Tanıtım Gecesi, Ankara'da düzenlendi. Gecede, üniversite sporlarına ve federasyona sunduğu katkılar dolayısıyla Demirören Haber Ajansı Spor Servisi'ne plaket takdim edildi.

TÜSF'nin 30'uncu Yıl Ödül ve Tanıtım Gecesi, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen konuşma yaptı. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından ödül törenine geçildi. Törende basın kategorisinde, üniversite sporlarına ve federasyona sunduğu katkılar nedeniyle DHA Spor Servisi'ne plaket verildi. Plaketi, DHA Spor Servisi adına Ankara Büro muhabiri Alper Erdem aldı.

Kaynak: DHA
GüncelAnkaraSporDHASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
Fındık Kurdu Berna’yı görenler şaşırıyor Artık 27 yaşında Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
Yeni Parti’den Emir Sarıgül’ün “350 bin dolar“ iddiasına yanıt Yeni Parti'den Emir Sarıgül'ün "350 bin dolar" iddiasına yanıt
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 22:59:51. #.0.2#
SON DAKİKA: DHA Spor Servisi, TÜSF'nin 30'uncu yıl gecesinde Ankara'da plaketle ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android