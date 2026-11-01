DHA Spor Servisi, TÜSF\'nin 30\'uncu yıl gecesinde Ankara\'da plaketle ödüllendirildi

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 30'uncu Yıl Ödül ve Tanıtım Gecesi, Ankara'da düzenlendi. Gecede, üniversite sporlarına ve federasyona sunduğu katkılar dolayısıyla Demirören Haber Ajansı Spor Servisi'ne plaket takdim edildi.

TÜSF'nin 30'uncu Yıl Ödül ve Tanıtım Gecesi, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen konuşma yaptı. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından ödül törenine geçildi. Törende basın kategorisinde, üniversite sporlarına ve federasyona sunduğu katkılar nedeniyle DHA Spor Servisi'ne plaket verildi. Plaketi, DHA Spor Servisi adına Ankara Büro muhabiri Alper Erdem aldı.