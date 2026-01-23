Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında - Son Dakika
Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında

Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında
23.01.2026 10:29
Ivan Brnic, Süper Lig'in zorluğunu ve Türkiye'ye adaptasyon sürecini değerlendirdi.

RAMS Başakşehir FK'nın Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, "Kesinlikle dünyanın en iyi 10 liginden bir tanesi diyebilirim. Sıralamada ilk 10'a kesinlikle girer. İlk 2 ayım zordu benim için" dedi.

RAMS Başakşehir FK'nın Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, Türkiye'ye adaptasyon sürecinden Süper Lig ile alakalı düşüncelerine, turuncu-lacivertli ekipte yaşanan teknik direktör değişikliğinden takım içindeki rolüne kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye uyum sürecinin ilk aylarında zorlandığını dile getiren Brnic, "Öncelikle teşekkür ediyorum bu röportaj için bana geldiğinizden dolayı. İlk etapta Süper Ligi şöyle değerlendirebilirim; bence çok zorlu bir lig. Kesinlikle dünyanın en iyi 10 liginden bir tanesi diyebilirim. Sıralamada ilk 10'a kesinlikle girer. İlk 2 ayım zordu benim için. İlk 1-2 ay zor geçti uyum sağlama adına. Çünkü her şey çok yeniydi. Yeni bir hoca, yeni bir ülke, yeni bir takım ve takım arkadaşları… Ama zamanla her şey yavaş yavaş yerine oturdu ki bu gibi konularda zaman bence her şeyin ilacı gibi oluyor. Süreç zamanla beraber hızlanıyor. Slovenya, Yunanistan ve Süper Lig'de oynadım. Şunu söyleyebilirim; Yunan Ligi ile Türkiye Ligi arasında çok büyük bir fark yok. Slovenya Ligi ile Türkiye Ligi arasında ciddi bir fark var. Özellikle oyuncu kalitesi ve oynanan maçların zorluğu ciddi anlamda fark taşıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE HIRVAT FUTBOLCULARLA KONUŞMADIM'

Türkiye'ye gelmeden önce herhangi bir Hırvat futbolcudan fikir almadığını söyleyen Brnic, "Hiçbiriyle konuşmadım. Livakovic'i tabii ki futbol camiasından tanıyorum ama birlikte oynama fırsatımız ya da birlikte zaman geçirme fırsatımız olmadı. O yüzden birebir de tanımadığım bir isimdi. Buraya gelmeden önce herhangi bir Hırvat futbolcuyla bir diyaloğum olmadı" diye konuştu.

'TAKIMDA ÖZEL BİR ROLÜM VAR'

Başakşehir'deki rolüne değinen Brnic, "Özel bir rolüm kesinlikle var. Zaten her oyuncunun özel bir rolü olur. Pozisyonuna göre değerlendirilir. Aslında burada önemli olan hocanın takımdan ne beklediği ve onun beklentilerinin sahaya ne kadar yansıtıldığı bence" şeklinde konuştu.

'MAÇ ÖNCESİ ÖZEL BİR RUTİNİM YOK'

Maç öncesi alışkanlıkları sorulan Brnic, bu soruya gülerek yanıt verdi:

"Maç öncesi özel bir rutinim yok. Sadece tercümanımla sohbet ediyorum."

'CRESPO VE OPERI BENİ EN İYİ ANLAYAN İSİMLER'

Sahada en iyi anlaştığı takım arkadaşlarının Crespo ve Operi olduğunu söyleyen Hırvat futbolcu, "Miguel Crespo ve Christopher Operi'yi sayabilirim. İkisiyle de sahada böyle bir hissiyatım var" dedi.

'BİZİM İŞİMİZ SAHADA TOP OYNAMAK'

Teknik direktör değişikliğinin takım ve kendisi üstündeki etkilerini de aktaran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ifadeleri kullandı:

"Biraz etkiledi diyebilirim. Tabii ki bu değişiklik herkes için oluştu. Aslında farklı bir süreç başladı. Bir önceki hocamıza da şu anki hocamıza da büyük saygı duyuyorum. Benim işim sadece sahada her zaman en iyisini vermek, elimden gelenin en iyisini yapmak. Bizim işimiz sahada top oynamak. Aslında şuna indirgeyebiliriz; oynama şeklimiz değişti diyebilirim. Çünkü her hocanın sahaya yansıtmak istediği oyun şekli, oyun görüşü farklıdır. Nuri hocanın gelişiyle birlikte bunlar değişti ama burada esas önemli olan biz oyuncular olarak onun fikirlerini sahaya ne kadar aktarabildiğimiz. Biz bunu elimizden geldiğince iyi yaparsak bu fikirlerde daha net ortaya çıkabilir."

'ÜÇ BÜYÜKLERE GOL ATMAK DAHA DEĞERLİ'

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında gol atmasının daha değerli olduğunu dile getiren Brnic, "Aslında çok zor bir soru bu. İlk üç takımı sayabilirim. Yani sıralamada değil ama büyüklük anlamında söylüyorum; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray… Bu üç takımdan bir tanesine ya da mümkünse her birine gol atmak benim için daha değerli olabilir. Çünkü diğer takımlara tabii ki gol atıyorsunuz rakamlar tek sayılabilir ama büyük takımlara gol attığınız zaman değeri içsel anlamda çift olabiliyor" dedi.

'SHOMURODOV ÇOK ÇALIŞKAN BİR OYUNCU'

Takım arkadaşı Eldor Shomurodov'un gol krallığında zirvede yer almasını da değerlendiren Brnic, "Bence çok iyi bir şey bu. Çünkü hem bizim için hem de kulübümüz için çok değerli bir durum. Shomurodov çok çalışkan bir oyuncu ve çok iyi bir oyuncu. Aynı zamanda çok tecrübeli. Şu anda zaten bütün bunları bir araya getirdiğinde gol sıralamasında da zirvede olması çok doğal. Umarım sezon sonunda da o konumda yerini devam ettirir. Çünkü bu takım birlikteliği ile de alakalı bir şey aslında. Hep birlikte bunu başarmak istiyoruz. Her birimiz için çok değerli onun orada olması" diye konuştu.

'EN ZORLANDIĞIM TAKIM GÖZTEPE'

Süper Lig'de en zorlandığı takımı da açıklayan Brnic, "Büyük takımların dışında Göztepe'yi söyleyebilirim. Oynama şekilleri farklı ve açıkçası çok hoşuma giden bir tarz değil. Onlara karşı zorlandığımı hissettim" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ VE KÜLTÜRÜNÜ ÇOK SEVİYORUM'

Türk kültürü ve yemekleri hakkında da konuşan Brnic, "Yemeklerden belki de kebabı söyleyebilirim. Çünkü en çok belki de en ünlüsü odur diye düşünüyorum. Tatlılardan sütlacı çok seviyorum. Kültür anlamında sevdiğim bir kültür. Her ne kadar benim Hırvatistan'daki yaşam tarzımdan çok farklı olsa da burada da tabii ki her yerde olduğu gibi insanlar kendi kültürlerini yaşıyorlar ve bir futbolcu olarak aslında işimizin parçası buna uyum sağlamak diye düşünüyorum. Ailem de aslında burada, Türkiye'de, özellikle İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

'MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR'

Milli takım hedeflerine de değinen Brnic, "Milli takım hayalim var. Yani bu Avrupa Şampiyonası da olabilir, Dünya Kupası da olabilir. Şu anda kendimi açıkçası birazcık uzak görüyorum oraya. Aynı zamanda yakın da görüyorum. Hala öyle bir hayalim olduğunu söyleyebilirim milli takım özelinde. Çünkü şu anki milli takımımızda sağ ya da solda kanat oyuncusu eksiği olduğunu net bir şekilde görüyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Bir gün bu hayalime kavuşmak için çabalıyorum ve umarım bir gün bu hayalime kavuşurum" dedi.

'HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI'

Takım olarak hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirten Brnic, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kulüp anlamında hedefimiz ilk 4 ya da 5 sırada olmak çünkü Başakşehir'in hedefi her zaman Avrupa kupalarında yer almak oluyor. Bireysel anlamdaki hedefim çok çalışmak ve bu takıma istatistiksel anlamda gol veya asistlerle katkıda bulunmak istiyorum. Bu bir takım oyunu ve bu takımı ileriye götürmek istiyoruz. Hepimizin ortak hedefi bu."

Kaynak: DHA

Başakşehir, Türkiye, Futbol, Spor, DHA, Son Dakika

