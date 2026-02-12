Altay’ın Genç Antrenörü Karagöz: 'Sorumluluk ve Aidiyet için Buradayım' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay’ın Genç Antrenörü Karagöz: 'Sorumluluk ve Aidiyet için Buradayım'

Altay’ın Genç Antrenörü Karagöz: \'Sorumluluk ve Aidiyet için Buradayım\'
12.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Can Karagöz, Altay'da zor dönemde göreve geldiğini ve kulübün geçmişine duyduğu bağlılığı vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın başında çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet gören Teknik Direktör Mehmet Can Karagöz, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Genç teknik adam kulübün en zor dönemlerinden birinde göreve gelmesinin sıradan bir karar olmadığını, ancak Altay'ın sadece profesyonel anlamda değil duygusal bir parçası olduğunu söyleyerek, "20 yıldır futbolun içindeyim; bunun 5 yılı Altay'da geçti. Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar her kategoride yardımcı antrenör olarak görev yaptım. Çocukluğumdan beri bu arma ile sevindim, bu arma ile üzüldüm. Dolayısıyla mesele benim için bir kariyer hamlesinden çok daha fazlasıydı. Ben bu görevi bir risk olarak değil, bir sorumluluk ve aidiyet çağrısı olarak gördüm. Zor zamanlarda geri durmak kolaydır; asıl karakter, fırtınada dümeni tutabilmektir. Ben de tam olarak bunu düşündüm. Bu camianın içinden gelen biri olarak, böylesi bir dönemde bir gün dahi kenarda kalmayı kendime yakıştıramazdım" dedi.

Teknik direktörlük kariyerinin başında olmasına rağmen 20 yıllık süreçte sadece taktik değil, futbolda kriz yönetimi, iletişim, dayanıklılık gibi bir çok şey öğrendiğini ifade eden Altay Teknik Direktörü Karagöz, "Altay'ın kültürünü, dinamiklerini, taraftarının beklentisini çok iyi biliyorum. Bu birikimlerin beni bu onurlu göreve hazırladığına inanıyorum. Görevi tereddütle değil; cesaretle kabul ettim. Bu kulüp benim için kariyer durağı değil, hayatımın önemli bir parçasıdır. Altaylı bir teknik adam olarak Türk futbolunun en köklü ve en saygın kulüplerinden birinde görev yapmak benim için tarif edilmesi zor bir duygu. 5 yaşımdan beri tribünlerinde büyüdüğüm, armasına hayranlıkla baktığım bir kulübün bugün saha kenarında sorumluluğunu taşımak, gerçekten büyük bir şeref ve onur. Altay'ın tarihini, kültürünü ve değerlerini sadece okuyarak değil; yaşayarak öğrendim. Tribündeki çocukluk heyecanımı da biliyorum, soyunma odasındaki sorumluluğu da. Bu yaşanmışlıklar, kulübe olan aidiyetimi daha da derinleştirdi" diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞI ÖZE DÖNÜŞ FIRSATI OLDU'

Transfer yasağı nedeniyle uzun süredir kadrosuna takviye yapamayan ve altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele eden Altay'ın 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mehmet Can Karagöz, siyah-beyazlı kulübün Türk futbolunda her zaman mücadeleci kimliği ve yetiştirici geleneğiyle anılmış bir kulüp olduğunu vurguladı. Teknik patron Karagöz, "Transfer yasağı günümüz futbolunda önemli bir dezavantaj gibi görülebilir; ancak Altay için bu durum aynı zamanda özüne dönüşün, kendi kaynağından yeniden güç almanın fırsatıdır. Mevcut kadroya baktığımda; gelişime açık, rekabetçi ruhu yüksek ve bu formanın anlamını bilen bir takım görüyorum. En önemli avantajımız gençliğin dinamizmi ve kendini kanıtlama arzusu. Dezavantaj olarak takımımla uzun bir kamp dönemi geçirememeyi gösterebilirim. Ancak biz bunu doğru organizasyon, disiplinli oyun yapısı ve kolektif bilinçle dengelemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Takımımızda hibrit bir sistem inşa etmeye başladık; hem eğitici hem yarışmacı bir modeli birlikte yürütüyoruz" diyen genç çalıştırıcı, "Oyuncularımızın bireysel gelişimini merkeze alırken, sahada sonuç odaklı bir kimlik ortaya koymayı hedefliyoruz. Kısa süre içinde futbolun temel doğrularını antrenmanlarımıza yerleştirdik ve bunun karşılığında hem iyi bir skor hem de gelişime açık, üzerine koyabileceğimiz bir oyun kimliği ortaya çıktı. Biz süreci maç maç ele alıyoruz. Devraldığımız meşaleyi daha ileriye taşımak, bu formanın hakkını sahada vermek temel amacımız. Bu yolda yanımızda olan, zor zamanda desteğini esirgemeyen Başkanımız Sinan Kanlı'ya tüm taraftarlarımıza ve Büyük Altay camiasına gönülden teşekkür ediyorum" mesajı verdi.

'SAHADA CESUR BİR TAKIM İZLETECEĞİZ'

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, ligin kalan bölümündeki hedefleriyle ilgili şu yorumu yaptı: "Altay; oyunun her anında rekabetçi, savunma ve hücum geçişlerini doğru oynayan, disiplinli ama aynı zamanda cesur bir takım olacak. Gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz ve biz bu süreci maç maç, adım adım ilerleyerek, her hafta üzerine koyarak sürdüreceğiz. Altay'ın hedefi 112 yıldır değişmedi: Sahada şanla ve şerefle mücadele etmek. Biz de bu büyük mirasın sorumluluğunu taşıyarak kulübümüzün hem eğitici hem yarışmacı kimliğini sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Amacımız yalnızca bugünü kurtarmak değil; karakterli, gelişen ve her koşulda formasının hakkını veren sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek."

'ALTAY 112 YILDIR DİMDİK AYAKTA'

Altay'ın genç teknik direktörü Karagöz, camiaya ise şu mesajları verdi: "Altay camiası, 112 yıllık tarihi boyunca nice fırtınalardan geçti; ama her defasında dimdik ayakta kalmayı başardı. Bu kulübün en büyük gücü sadece sahadaki oyuncuları değil, armanın arkasında duran büyük ailesidir. Bizler sahada mücadelemizi sonuna kadar verirken, tribünde, şehirde ve camianın her köşesinde hissedilen o inanç ve birlik duygusu en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Özellikle böyle dönemlerde aynı hedefe kilitlenmek, sabırlı olmak ve sürece inanmak çok kıymetli. Şunu herkes bilsin ki; bu takım sahada terinin son damlasına kadar savaşacak, armasının ağırlığını bilerek oynayacak. Biz devraldığımız bu büyük mirası daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Camiamızın sağduyusu, inancı ve birlik ruhu devam ettiği sürece Altay her zaman ayağa kalkacak gücü bulacaktır"

Kaynak: DHA

Can Karagöz, Futbol, Altay, Spor, DHA, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay’ın Genç Antrenörü Karagöz: 'Sorumluluk ve Aidiyet için Buradayım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:32:00. #7.11#
SON DAKİKA: Altay’ın Genç Antrenörü Karagöz: 'Sorumluluk ve Aidiyet için Buradayım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.