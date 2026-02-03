BİK ve DHA Genel Müdürleri Bir Araya Geldi

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

İadeiziyarette, DHA Genel Müdürü Coşkun ajansın faaliyetleri hakkında Çay'a bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, basın alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyaret sonunda Coşkun ve Çay, birbirlerine hediye takdim etti.