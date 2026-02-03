BİK ve DHA Genel Müdürleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

BİK ve DHA Genel Müdürleri Bir Araya Geldi

BİK ve DHA Genel Müdürleri Bir Araya Geldi
03.02.2026 09:39
Abdulkadir Çay, Cemal Coşkun'u ziyaret ederek basın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun'u ziyaret etti.

İadeiziyarette, DHA Genel Müdürü Coşkun ajansın faaliyetleri hakkında Çay'a bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, basın alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyaret sonunda Coşkun ve Çay, birbirlerine hediye takdim etti.

