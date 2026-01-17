DHA'ya En İyi Haber Ajansı Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DHA'ya En İyi Haber Ajansı Ödülü

DHA\'ya En İyi Haber Ajansı Ödülü
17.01.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalıçarşı Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde en iyi haber ajansı DHA seçildi.

KAPALIÇARŞI Dergisi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen '1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın Enleri Ödül Töreni'nde 'En İyi Haber Ajansı' ödülü Demirören Haber Ajansı'na verildi.

45 bin kuyumcu esnafının ortak katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenen '1461 Kapalıçarşı Dergisi 14'üncü Yılın Enleri' Ödül Töreni, İstanbul Taşyapı Şişli'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş, PBY Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yalçın'ın yanı sıra 12 ülkeden 400 davetli katıldı. Törende toplam 37 ödül dağıtıldı.

Sunuculuğunu Nilüfer Kurt'un üstlendiği törende 'En İyi Haber Ajansı' ödülü DHA'ya verildi. Ödülü, Demirören Haber Ajansı adına İstanbul Haber Müdürü Cemil Özdemir aldı. Ödül, PBY Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yalçın tarafından takdim edildi. Özdemir, ödülü Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan DHA muhabirleri ve editörleri adına aldığını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Medya, DHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHA'ya En İyi Haber Ajansı Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 02:22:36. #7.11#
SON DAKİKA: DHA'ya En İyi Haber Ajansı Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.