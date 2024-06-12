13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı

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Zonguldak'ta mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., birlikte yaşadıkları evde annesini rehin aldı. Talihsiz kadın, hem olayın şokuyla hem de aldığı darbelerle baygınlık geçirirken Tuanna S., eve giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

12.06.2024 15:10  Güncelleme: 16:02
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Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız annesini darp ederek rehin aldı. Ekipler kalkanla eve girip anneyi kurtardı.

BABAANNE KURTULDU

Karadeniz Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., evde annesini ve babannesini rehin aldı. Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Annesini rehin alan Tuanna S., annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.

EKİPLER TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı. Tuanna S. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;

13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı
13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı
13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı
13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı
Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 13 yaşındaki kız çocuğu dehşet saçtı! Önce annesini rehin alıp darp etti, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Yağız KORKMAZ: Allah'ım sen evlatlarımızla imtihan etme bizleri lütfen. Biz elinden ve dilinden kimseye zararları olmasın diye büyütmeye gayret ediyoruz. Sen kötü kimseler çıkarma karşılarına inşallah. 43 0 Yanıtla
    Tufan Gürsoy: Amin abi .. Ne güzel yazmışsın 4 0
  • Cruel Runeblue: neresi 13 yasinda abartmayin sizde. 13 3 Yanıtla
  • Şenel Demircan: bu 13 değil 23 yaşında 8 1 Yanıtla
  • Orhan Okul: Bir toplum cinnet geçiriyor. Yaşaaa..! 6 2 Yanıtla
  • Zafer El: bunlar ailecek sıkıntı lı gibi 3 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: Allah'ın kitabını bilmeyen geleneğini örf adetini büyüğünü küçüğünü unutan tanımayan canlılardan varlıklardan her türlü kötülük gelir 0 0 Yanıtla

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