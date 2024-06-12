Devlet hastanesinde diyaliz skandalıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

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Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde geçen ay yaşanan olayda fenalaşarak hastaneye kaldırılan hastalardan 3'ünün yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2'si hastanede görevli 4 kişi gözaltına alındı.

DİYALİZDEN ÇIKAN HASTALAR ŞİKAYETLERLE HASTANEYE GELDİ

25 Mayıs'ta saat 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmelerini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

33 HASTA TEDAVİYE ALINDI

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla gün içinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastalardan Mustafa Demir (70), tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 28 Mayıs'ta, Saniye Aksöz (88) ve Somalili Amina Abas Jama (67) ise tedaviye alındıkları Antalya Şehir Hastanesi'nde 29 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Hastalardan 1'inin Antalya'da, 1'inin de Isparta'da normal serviste tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği öğrenildi.

2'Sİ HASTANE GÖREVLİSİ 4 GÖZALTI

Valilik kararıyla kapatılan diyaliz ünitesindeki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 1 müfettiş de hastanede inceleme yaptı. Yürütülen adli soruşturma kapsamında Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından dün sabah gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.