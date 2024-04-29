Brüksel'de kafede silahlı saldırı

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- Brüksel'de kafede oturan kişiye silahlı saldırı

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek'te dün akşam saatlerinde bir kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Saldırı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şapka ve kapüşon ile yüzünü gizlemeye çalışan saldırganın kafenin önünde oturan iki kişinin yanından geçmesinin ardından arkasına dönerek oturan iki kişiden birine defalarca ateş ettiği görüldü.

Savcılık tarafından saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.