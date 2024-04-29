A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. İki teknik adam Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Montella, Panathinaikos'un antrenmanını takip ederek eski oyuncuları Samet Akaydın, Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile sohbet etti.

29.04.2024 22:42  Güncelleme: 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam, Fatih Terim ile Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti

MONTELLA, ESKİ OYUNCULARIYLA SOHBET ETTİ

Panathinaikos'un antrenmanını izleyen Montella, Yunan ekibinde forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti. Montella, antrenmanın ardından Terim ve ekibiyle yemek yedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Samet Akaydın, Panathinaikos, Fatih Terim, Milli Takım, Futbol, Atina, Hugo, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement