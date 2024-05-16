Kobani Davası\'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Politika

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6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada karar duruşması kimlik tespiti ile başladı. HDP'nin tutuklu bulunan önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile tutuklu siyasetçiler Gültan Kışanak, Ali Ürküt, Günay Kubilay, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci, Aynur Aşan, Ayşe Yağcı, Ayla Akat Ata, Dilek Yağlı, Pervin Oduncu, Meryem Adıbelli duruşmaya katılmadı.

DURUŞMA SALONUNDA PROTESTO

Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti. 130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda Kürtçe sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti, protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar da sıralara vurup slogan attı ve salonu terk etti.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL HAPİS CEZASI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken ceza 19 yıla düşürüldü. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, 'tahrik' suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' sebebiyle 2 yıl ve 'terör örgütü propagandası'ndan da 1 yıl 6 ay ceza aldı.

Yüksekdağ'a Mehmet Tunç'un cenazesinde yaptığı bir başka konuşma sebebiyle 1 yıl 6 ay, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten 3 ay ceza verilirken, Van'da yaptığı bir konuşmadan da 1 yıl 6 ay ceza verildi. Böylece Yüksekdağ, toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Toplamda 47 suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Demirtaş hakkında ayrıca 'suç işlemeye tahrik'ten 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Newroz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 29 Şubat 2016'da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada halkı kanunlara uymamaya tahrikten 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Verilen aranın ardından Demirtaş'a, Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 30 ay, Diyarbakır'da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl, 2015'te Cizre'de yaptığı konuşmadan '2911'e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay, Van'da yaptığı bir konuşma 'propaganda'dan 2 yıl hapis cezası verildi. Demirtaş toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alp Altınörs, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma suçuna yardım suçundan 13 yıl 4 ay, suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

ALTAN TAN VE AYHAN BİLGEN BERAAT ETTİ

Altan Tan'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçundan beraatine karar verildi. Tan, hakkındaki diğer suçlamalardan da beraat etti. Ayhan Bilgen hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü üyeliğinden ayrı ayrı beraatına karar verildi.

Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Akat'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Aynur Aşan hakkında örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi. Yurt dışına kaçarken yakalanmış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

AYSEL TUĞLUK'UN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Aysel Tuğluk hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi. Ayşe Yağcı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına karar verildi. Yağcı'nın, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.

Berfin Özge Köse'nin tüm suçlardan beraatına karar verildi. Bircan Yorulmaz'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi. Bülent Parmaksız hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl hapis, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Parmaksız'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CİHAN ERDAL'A 20 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI

Can Memiş hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi. Cihan Erdal hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.

Dilek Yağlı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Emine Ayna hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası kararı verildi. Emine Beyza Üstün hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.

GÜLTAN KIŞANAK İÇİN TAHLİYE KARARI

Gülfer Akkaya ve Gülser Yıldırım'ın beraatine karar verildi. Gültan Kışanak'a, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt üyeliği suçundan ise 12 yıl hapis cezası verildi. Kışanak'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak, tahliyesine hükmedildi.

İbrahim Bilici'nin beraatine karar verildi. Günay Kubilay hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. İsmail Şengül hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MERYEM ADIBELLİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Meryem Adıbelli, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adıbelli'nin tahliyesine karar verildi. Mesut Bağcık'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatine, örgüt üyeliğinden ise 9 yıl hapsine karar verildi.

Nazmi Gür hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SABAHAT TUNCEL'İN TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Pervin Oduncu hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sabahat Tuncel'e devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt suçundan ise 12 yıl hapis cezasına karar verildi. Tuncel'in tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAKKINDA BERAAT KARARI

Sırrı Süreyya Önder'in beraatine ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi. Sibel Akdeniz beraat etti Zeki Çelik'e 18 yıl ve 4 yıl 6 ay ve Zeynep Karahan'a 18 yıl hapis cezası verildi. Zeynep Ölbeci'ye 'propaganda'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası, 'örgüt üyeliği'nden 9 yıl hapis cezası verildi.

36 sanık, çeşitli kentlerdeki protestolardaki can kayıplarından sorumlu bulunmayarak beraat etti. Mahkeme başkanı tüm kararların oy birliği ile alındığını belirterek duruşmayı sonlandırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatılmış, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alınmıştı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 761 kişi yaralanmış, 197 okul yakılmış, 269 kamu binası tahrip edilmiş, 1731 ev ve iş yeri yağmalanmış, 1230 araç kullanılamaz hale getirilmişti.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istenmişti.