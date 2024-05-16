Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor - Son Dakika
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Spor

Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor

Formula 1'in efsanevi sürücüsü Michael Schumacher, kayak yaparken geçirdiği kaza sonrasında hasta yatağından kalkamıyor ve özel tedaviye muhtaç durumda yaşıyor. Tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan Schumi'nin eşi Corinna, aile mülklerinden bazılarını tekrar satmak zorunda kaldı. Yıllık tedavi masrafının yaklaşık 7 milyon euro olduğu belirtilen Schumi'nin 8 özel saati toplamda 4.1 milyon euroya alıcı buldu.

16.05.2024 18:08
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Formula 1'in efsanevi sürücüsü Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues bulunan Meribel'te kayak yaparken kayaya çarpmıştı. Schumacher, o tarihten bu yana hasta yatağından kalkamıyor ve özel tedaviye muhtaç durumda yaşıyor. Efsane pilotun tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan eşi Corinna, aile mülklerinden bazılarını tekrar satmak zorunda kaldı.

Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor

90 MİLYON EUROLUK MALLAR ELDEN ÇIKARILMIŞTI

Aile imparatorluğunun yönetimini devralan Schumi'nin eşi Corinna, o tarihten bu yana birçok değerli mülkü sattı. 2015'te Norveç'teki bir evi ve özel jeti satan Corinna, 30 milyon euro'yu tedavi için harcadı. Daha sonra 2021 yılında İsviçre'nin Gland kentindeki malikaneyi de satan corinna, buradan 58.7 milyon euro gelir elde etmişti.

Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor

SAATLERİ DE SATILDI

Yıllık tedavi masrafının yaklaşık 7 milyon euro olduğu belirtilen Schumi için eşi, bu kez de özel saatlerini satışa çıkardı. Schumi'nin 8 saati için toplamda 4.1 milyon euro gelir elde edildi.

Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor

SCHUMACHER KİMDİR?

3 Ocak 1969'da Batı Almanya'da doğan Michael Schumacher, 7 kez dünya şampiyonu olmuş Alman Formula 1 pilotudur. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur. Formula 1'in Almanya'da ve Dünya'da yayılmasında, ayrıca sporun ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmasında büyük payı vardır. Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak görülmektedir. Islak pistlerdeki performanslarından dolayı 'Rain Master (Regenmeister)' lakabı takılmıştır. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu olarak seçilmiştir. 2020 yılında Formula 1'in, 70. yılı için yaptığı büyük ankette Formula 1 Tarihinin "En etkili ismi" olarak seçilmiştir. Schumacher, 19 yıllık kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes takımları için yarıştı. 2012 yılında emekli olan alman pilot, kariyeri boyunca toplam 91 yarış kazandı. Schumacher'in bu rekoru ise hala kırılabilmiş değil.

Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor

Schumacher, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşi, mallarını bir bir satıyor! Michael Schumacher'in tedavisine para dayanmıyor - Son Dakika

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