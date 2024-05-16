Kobani Davası'nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder beraat etti

Politika

Mahkemenin iki kez karar açıklamada ertelemeye gittiği aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün görüldü. Davada açıklanan karara göre Sırrı Süreyya Önder beraat etti.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te sokak eylemlerine dönüşen olaylarla ilgili görülen Kobani Davası'nda yargılanan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in beraatine ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

"PARMAK SALLANACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Önder, davada karar açıklanırken Meclis'teki bir tartışmanın ardından şunları söylemişti:

"Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet; affedersiniz boru değil. Hele bugünkü ortamda; 'Bir şey olur olmaz, buradan adalet çıkar çıkmaz' diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım. Buna rağmen kendi sorumluluğumuzu müdrik geliyoruz, burada bu işi suhuletle yürütmeye çalışıyoruz. Bu sayın milletvekilinin bilmesi gereken şu ki ben parmak sallanacak bir insan değilim.

38 kez, bu parmak değil bir gürz olarak başımda sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum; bana sökmez. Ama bütün arkadaşlarımızın hepsinin hukukunu korumak, gözetmek benim tüm kişisel görüşlerimden ve hassasiyetlerimden daha önde gelir. Eğer varsa bir arkadaş 'Şurada şöyle bir buğz ile davrandın' diyecekse boynum kıldan incedir. Onun için herkesi tertipli olmaya davet ediyorum."

"OLAN MEMLEKETİN BARIŞ UMUDUNA YÖNELİK"

Açıklanan kararlar sonrası konuşan Önder, cezaların hak edilen cezalar olmadığını belirterek "Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir." dedi.

Bütün uyarılara rağmen AK Parti cenahının bunun farkına varmadığını belirten Önder, "Günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz; bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü Çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.