Kobani Davası kararlarına DEM Parti'den Meclis'te tepki! Sıralara vurdular - Son Dakika
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Politika

Kobani Davası kararlarına DEM Parti'den Meclis'te tepki! Sıralara vurdular

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Kobani Davası'nda açıklanan kararlar sonrası cezalar belli oldu. DEM Partili vekiller gelişmeyi TBMM Genel Kurulu'nda sıralara vurarak protesto etti. Milletvekilleri, tutuklu bulunan partililerin fotoğraflarını taşırken partinin Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kararı, ''Meclis'i tanımamak'' olarak yorumladı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de ''Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir.'' dedi.

16.05.2024 18:04  Güncelleme: 18:39
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Ekim 2014'te HDP'nin çağrısıyla sokak eylemlerine dönüşen Kobani olaylarıyla ilgili davada karar açıklandı. Davada Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

TUTUKLULARIN FOTOĞRAFLARINI TAŞIYIP SIRALARA VURDULAR

Kararlar açıklanırken TBMM'de de tansiyon yükseldi. Verilen cezaları protesto eden DEM Parti milletvekilleri, tutuklu bulunan partililerin fotoğraflarını taşıyarak Meclis sıralarına vurdular.

Meclis'te konuyla ilgili konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, verilen cezaların yasa dışı ve hukuk dışı olduğunu, büyük bir adaletsizliğe imza atıldığını belirterek Meclis'in kara bir gün yaşadığını söyledi.

"BARIŞI DİNAMİTLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Temelli, "Hukuku tanımamak; bu Meclis'i tanımamaktır. Bugün yargılanan arkadaşlarımız bu kara güne aslında direnen arkadaşlarımızdır. Tıpkı İstiklal Mahkemelerine, tıpkı 12 Eylül'e, DGM'lere direnildiği gibi bugün de Kobani kumpas davasına direnenlere ceza yağdırarak intikam almak isteyenler aslında bu cumhuriyeti, bu ülkeyi, bu ülkenin özlemini duyduğu barışı dinamitlemeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Kobani Davası kararlarına DEM Parti'den Meclis'te tepki! Sıralara vurdular

PROTESTOLAR SONRASI ARA VERİLDİ

Yeni anayasa çalışmalarına işaret eden Temelli, "Bu Meclis'te olmayan, yargılanan, yok sayılan, siyasetten men edilen arkadaşların olduğu bir ülkede anayasa yapılabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Gültan Kışanak'ın, Sebahat Tuncel'in olmadığı bir yerde anayasa yapılabilir mi?" diye sordu.

Temelli'nin konuşmasını tamamlamasının ardından DEM Partili milletvekillerinin sıralara vurarak davada açıklanan hükümleri protesto etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.

"ÇÖZÜM SÜRECİNE AİT TÜM ŞEYLER DAVA KONUSU YAPILDI"

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, "Kobani" bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan hükümleri değerlendirdi. Bu cezaların hak edilen cezalar olmadığını öne süren Önder, "Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir." dedi.

Bütün uyarılara rağmen AK Parti cenahının bunun farkına varmadığını belirten Önder, "Günbegün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz; bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü Çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kobani Davası kararlarına DEM Parti\'den Meclis\'te tepki! Sıralara vurdular
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kobani Davası kararlarına DEM Parti'den Meclis'te tepki! Sıralara vurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • fatih uçar: 50 kişinin ölümüne sebep ol. sonra da barış elçisi ol. hadi ordannn 69 15 Yanıtla
  • Sabri İnce: Sırtınızı duvara yaslama zamanı geldi. 45 9 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: zamanı gelince onlar da yargılanır. hele siz bir içeri girin de 17 5 Yanıtla

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