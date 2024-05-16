Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

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6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

16.05.2024 16:19
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Mahkemenin iki kez karar açıklamayı ertelediği HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün görüldü.

MÜEBBET CEZASI 20 YILA İNDİRİLDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA DOSYADA

Verilen aranın ardından Demirtaş'ın, Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 30 ay, Diyarbakır'da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl, 2015'te Cizre'de yaptığı konuşmadan '2911'e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay, Van'da yaptığı bir konuşma 'propaganda'dan 2 yıl hapis cezası verildi.

TOPLAMDA 42 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 42 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Selahattin Demirtaş\'a Kobani Davası\'nda 42 yıl hapis cezası

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    Yorumlar (44)

  • Ahmet burak: günün güzel haberi 308 145 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Olması gereken budur Devlete devlet olmak yaraşır 118 53 Abdulselam Gelturan: günün güzel haberinine 3-4 yıl kaldi 23 41 Selami Karagülle: Abdulselam Gelturan UMUT DÜNYASI İŞTE 27 8 Ahmet Kurtoglu: abdulselam ???? 5 4 Gursel kalen: En güzel haberleri 3 veya 4 yıl sonra göreceksin. 2 2
  • İlker Çinar: CHP çok üzülmüştür bu karara 181 105 Yanıtla
    yavuz d: birazdan hak hukuk adalet diye paylasimlar gelir.Yasin boru icin Eren bulbul icin chp nin bir tane paylasimi yok. 130 57 Tolga Oguz: Sınır kapılarını açıp ,Meğri meğri diyerek göz yaşı döken siz değilmiydiniz chp den fazla sen üzülmüşsün sanırım . 49 42
  • nilgun aktaşkoçak: şehitlerimiz rahat uyusun devlet geregini yaptı yapacakta 173 51 Yanıtla
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