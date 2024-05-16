Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Geniş Video İzle

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti odaklı iddialarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

16.05.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti odaklı iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı.

AVUKATI: KORKUNÇ BİR LİNÇ POLİTİKASI İZLENİYOR

Öner'in Avukatı Suna Öztaşdönderen, müvekkiliyle ilgili "Korkunç bir linç politikası" izlendiğini belirterek soruşturmadaki gizliliği hatırlattı. Habertürk'ün aktardığına göre Öztaşdönderen şunları söyledi:

"Müvekkil kendisi vekil olarak benim katılımımla adliye gitmiştir. İfadesini verirken etkin pişmanlığa ilişkin bir tercih, etkin pişmanlıktan yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Korkunç bir linç politikası izlenmekte. Öncelikle emniyet mensubu hala sayın Öner. Kurumuna sorumlulukları devam etmekte. Başarılı bir geçmişi de var. Çok iyi operasyonlara imza atmış ve hiç adlı idari soruşturma geçirmemiştir. Hep mevzuata uygun kanun adamı olmuştur.

Soruşturmada gizlilik kararı vardır. Bu sebeple öncelikle buna riayet etmek gerekir. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhattabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımız da tamdır."

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti merkezli iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Savcılık talimatıyla akşam saatlerinde Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmış, daha sonra Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma hakkında "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." şeklinde konuşmuştu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erhan Nas: elinde kasetmi var acaba 13 0 Yanıtla
    Ahmet Kurtoglu: ???? 2 0
  • Emk: Yani 3 0 Yanıtla

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement