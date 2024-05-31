Tokat'ta kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşı yaşamını yitirdi.
U.A. idaresindeki 25 EF 558 plakalı otomobil, Kömeç köyünde sulama kanalına düştü. Kazada U.A. ile araçta bulunan V.B. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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