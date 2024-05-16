Taraftarlar Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taraftarlar Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de gözler Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Yıldırım, teknik direktörlüğe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Rakibi Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Ali Koç, İtalyan devi Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli'yi gündemine aldı. Görüşme gerçekleştirilen İtalyan teknik adam, Milan'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

16.05.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasıyla başkanlık seçiminin heyecanı tavan yaptı. İki aday da seçime iddialı girerken, gelecek sezon takımın başında olacak teknik adamla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

AZİZ YILDIRIM, MOURINHO'YU AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç'un da Jose Mourinho'yu düşündüğünü açıklayanYıldırım, Portekizli teknik adama bir an önce imza attırılması yönünde çağrı yaptı.

Taraftarlar, Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

ALİ KOÇ'TAN PIOLI HAMLESİ

Sarı-lacivertli taraftarlar bu açıklamaların ardından Jose Mourinho için geri sayıma geçerken, mevcut başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un talimatıyla Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile beklenmedik bir görüşme gerçekleştirildi.

Taraftarlar, Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

BRANCO, TEMSİLCİSİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, Koç'un talimatının ardından İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.

Taraftarlar, Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi

MILAN'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi. Öte yandan Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.

Aziz Yıldırım, Stefano Pioli, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Milan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • cemal aslan: Hala direniyor. Bak işine be arkadaş, başaramadın işte. Olmuyor, olmuyor. 0 0 Yanıtla

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Taraftarlar Mourinho için geri sayıma geçmişti! Ali Koç'tan sürpriz teknik direktör hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement