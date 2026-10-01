Süper Lig\'in en değerli 11\'i belli oldu

Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig futbolcularının piyasa değerlerini güncellemesinin ardından ligin en değerli 11’i de yeniden belirlendi.

EN DEĞERLİ 11: 315 MİLYON EURO

Mayıs ayı sonundaki güncellemede en değerli 11’in toplam değeri 278 milyon Euro iken, son değişikliklerle birlikte bu rakam 37 milyon euro artarak 315 milyon Euro'ya yükseldi.

İŞTE EN DEĞERLİ İLK 11

Kaleci:

Uğurcan Çakır – 13 milyon Euro

Savunma:

Sağ bek: Wilfried Singo – 20 milyon Euro

Stoper: Chibuike Nwaiwu – 18 milyon Euro

Stoper: El Chadaille Bitshiabu – 18 milyon Euro

Sol bek: Archie Brown – 18 milyon Euro

Orta saha:

Gabriel Sara – 27 milyon Euro

Orkun Kökçü – 28 milyon Euro

Aleksey Batrakov – 28 milyon Euro

Mason Greenwood – 40 milyon Euro

Rafael Leao – 40 milyon Euro

Forvet: