Süper Lig\'in en değerli 11\'i belli oldu

Süper Lig'in en değerli 11'i belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de oynayan futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gidildi. Yaşanan değişim sonrası Süper Lig'in en değerli 11'i de belli oldu.
Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig futbolcularının piyasa değerlerini güncellemesinin ardından ligin en değerli 11’i de yeniden belirlendi.
EN DEĞERLİ 11: 315 MİLYON EURO
Mayıs ayı sonundaki güncellemede en değerli 11’in toplam değeri 278 milyon Euro iken, son değişikliklerle birlikte bu rakam 37 milyon euro artarak 315 milyon Euro'ya yükseldi.
İŞTE EN DEĞERLİ İLK 11
Kaleci:
- Uğurcan Çakır – 13 milyon Euro
Savunma:
- Sağ bek: Wilfried Singo – 20 milyon Euro
- Stoper: Chibuike Nwaiwu – 18 milyon Euro
- Stoper: El Chadaille Bitshiabu – 18 milyon Euro
- Sol bek: Archie Brown – 18 milyon Euro
Orta saha:
- Gabriel Sara – 27 milyon Euro
- Orkun Kökçü – 28 milyon Euro
- Aleksey Batrakov – 28 milyon Euro
- Mason Greenwood – 40 milyon Euro
- Rafael Leao – 40 milyon Euro
Forvet:
- Victor Osimhen – 65 milyon Euro
Sizin düşünceleriniz neler ?