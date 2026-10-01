Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

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Süper Lig\'in en değerli 11\'i belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de oynayan futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gidildi. Yaşanan değişim sonrası Süper Lig'in en değerli 11'i de belli oldu.

Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig futbolcularının piyasa değerlerini güncellemesinin ardından ligin en değerli 11’i de yeniden belirlendi.

EN DEĞERLİ 11: 315 MİLYON EURO

Mayıs ayı sonundaki güncellemede en değerli 11’in toplam değeri 278 milyon Euro iken, son değişikliklerle birlikte bu rakam 37 milyon euro artarak 315 milyon Euro'ya yükseldi.

İŞTE EN DEĞERLİ İLK 11

Kaleci:

  • Uğurcan Çakır – 13 milyon Euro

Savunma:

  • Sağ bek: Wilfried Singo – 20 milyon Euro
  • Stoper: Chibuike Nwaiwu – 18 milyon Euro
  • Stoper: El Chadaille Bitshiabu – 18 milyon Euro
  • Sol bek: Archie Brown – 18 milyon Euro

Orta saha:

  • Gabriel Sara – 27 milyon Euro
  • Orkun Kökçü – 28 milyon Euro
  • Aleksey Batrakov – 28 milyon Euro
  • Mason Greenwood – 40 milyon Euro
  • Rafael Leao – 40 milyon Euro

Forvet:

  • Victor Osimhen – 65 milyon Euro
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