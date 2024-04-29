Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz - Son Dakika
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Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz

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İstanbul Kadıköy'de, yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızı yolda yürüdükleri esnada bir kadın tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Şüpheli kadın yolda yürürken ilahi okuyan kıza "Bunları size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?" sözleri ile tepki gösterdi. Taceddin Kutay ise kızı ve kendisini taciz eden kadını sosyal medya hesabından paylaştı.

29.04.2024 22:38  Güncelleme: 22:43
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İstanbul Kadıköy'de, Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızı yolda yürüdükleri sırada sözlü tacize uğradı.

Kutay'ın küçük kızı ilahi söylediği sırada bir kadın tarafından "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" sözleri ile taciz edildi.

Taceddin Kutay sosyal medya hesabından taciz eden kadınıifşa ederek şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşındaki kızım Fulya'yla Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve 'Ey aşık-ı dildade' okumaya başladı. 'La İlahe İllallah Muhammedurrasulullah' derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya 'Bunları size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?' diye sordu. 'Ben öğretiyorum' dedim. 'El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız' dedi.

Hemen polisi aradım, kaçmaya başladı. Elimde üç çanta kucağımda Fulya, evine kadar takip ettik; polis geldi, şikayette bulunduk. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında 6 yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin."

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz - Son Dakika

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