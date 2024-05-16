Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor - Son Dakika
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Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor

Yaz meyve ve sebzeleri sezon başı olması sebebiyle yüksek fiyatlarla tezgahlarda yerini alıyor. Tarladaki fiyatlarla tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor. Bir patlıcan üreticisi ise komisyoncuların düşük fiyat teklifleri üzerine topladığı ürünleri çöpe döktü.

16.05.2024 10:37
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Yaz sezonu geldi, tarlalarda hasat başladı...

Yaz meyve ve sebzeleri yavaş yavaş tezgahlarda yerini alıyor.

Fiyatlar ise sezon başı olması sebebiyle yüksek. Fiyatların düşmesi beklenirken tezgahlar ve tarladaki fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

Tarlada bedava denebilecek fiyatlara alınan ürünler, tezgahlarda astronomik rakamlara ulaşıyor.

Patlıcanları çöpe döktü

Antalya'da bir patlıcan üreticisi ise bu duruma isyan etti.

Topladığı bir kamyon dolusu patlıcanı komisyoncuların 2-3 TL fiyat teklif etmesi üzerine çöpe döken çiftçi, görüntüleri yerel medyaya gönderdi.

"Hayvanlar yesin insanlar yemesin"

Görüntülerde çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış. Hayvanlar yesin insanlar yemesin." sözleri dikkat çekti.

Antalya, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor - Son Dakika
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