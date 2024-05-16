Şanlıurfa\'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı

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Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nda bir tır kontrolden çıkararak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada tırda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

VİYADÜKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik- Nizip arasındaki viyadükte korkuluklarına çarpıp 3 metre yükseklikten zemine düştü. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

TIRDA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır içerisinde sıkışan sürücü 48 yaşındaki Mustafa Akgül ile yanındaki 29 yaşındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

KAZA SORUŞTURULUYOR

Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.