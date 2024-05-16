Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kazada, viyadükten düşen tırda sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

16.05.2024 11:37  Güncelleme: 13:22
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Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nda bir tır kontrolden çıkararak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada tırda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

VİYADÜKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 ABY 893 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik- Nizip arasındaki viyadükte korkuluklarına çarpıp 3 metre yükseklikten zemine düştü. Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Viyadükten düşen tırda sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

TIRDA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır içerisinde sıkışan sürücü 48 yaşındaki Mustafa Akgül ile yanındaki 29 yaşındaki yakını Aykut Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Viyadükten düşen tırda sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

KAZA SORUŞTURULUYOR

Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Viyadükten düşen tırda sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti
Viyadükten düşen tırda sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti
Viyadükten düşen tırda sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa\'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce: Allah rahmet eylesin . Üzücü . Tedbirsizlik ,uykusuzluk ,dikkat dağınıklığının sonu . 13 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Allah rahmet eylesin.seyat esnasında, koca tır 120-130 km hızla geçip gidiyor.her araç hızlanabilir, ancak duramaz.hızın getirdiği sonuç. 7 1 Yanıtla
  • Nevzat: Allah rahmet eylesin???? 3 0 Yanıtla
  • Emsal doğan: uyan nın uyanın koskoca yolda bile bariyere çarpıyosunuz.. dikkat. allah rahmet eylesin. mekanları cennet olur işlllh. 1 0 Yanıtla

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