Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir - Son Dakika
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Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir

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Portekiz basını, Al Nassr'ın sezon sonunda Anderson Talisca'yla yollarını ayırabileceğini belirtti. Bu gelişme Beşiktaş camiasında heyecan yarattı. 2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Talisca, Al Nassr formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak kas sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapattı.

16.05.2024 11:21
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Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sezona bomba gibi başlayan ancak yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle fırtına gibi girdiği sezonu erken kapatan Anderson Talisca için yeni bir bilgi ortaya atıldı.

YOLLAR AYRILIYOR

Portekiz basını, Al Nassr'ın sezon sonunda Talisca'yla yollarını ayırabileceğini yazdı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş Camiası'nda Talisca heyecanı yeniden başladı.

AL NASSR GÖNDERMEK İSTİYOR

İspanyol gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın bu yaz Anderson Talisca'yı göndereceğini bildirdi. Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Galetti, "Al Nassr, yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor ve haziran ayında "gönderilebilir" oyuncu olarak değerlendirilen Anderson Talisca için teklifleri bekliyor. Kaleci Ospina da serbest oyuncu olarak ayrılacak. Ayrıca Al Nassr kulübü, iyi bir teklif gelmesi durumunda Laporte satmaya da karar verebilir" ifadelerine yer verdi.

TARAFTARI TALISCA HEYECANI BASTI

25 karşılaşmada 25 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki hücumcu, kas sakatlığı yaşaması sebebiyle sezonu kapatmıştı. Talisca, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmek için gün sayarken, Al Nassr'ın yıldız isimle ilgili olarak planlarının değiştiği iddia edildi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Al Nassr, Talisca'yla yollarını ayırmak istiyor. Bu bilginin paylaşılması sonrasında Siyah-Beyazlı camiada Talisca heyecanı yaşandı.

Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir

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Son Dakika Spor Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hbo Hbo: Heyecandan ishal oldum ya. WCden yaziyorum 1 0 Yanıtla

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