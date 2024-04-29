Esenyurt'ta Fiyat Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Kardeş Öldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fiyat Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Kardeş Öldü

Esenyurt'ta bir eve eskort çağıran ağabey kardeş, fiyat konusunda anlaşamadıkları kadının arkadaşları ile kavga etti. Ağabey, kavgada bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşini şah damarından yaralayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

29.04.2024 19:14  Güncelleme: 19:16
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Esenyurt'ta iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Ağabey, kavga ettiği kişilere karşı bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşini şah damarından yaralayarak ölümüne neden oldu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başladı. Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber verdi. Lüks rezidansa gelen bir grup, ağabey kardeşin bulunduğu evi bastı. Bu esnada Uğur Ş., eline aldığı bıçakla gelen şahısları rezidansın koridorunda kovaladı. Uğur Ş.'nin arkasından kardeşi Engin Ş. koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Uğur Ş., arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Uğur Ş.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Fiyat Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Kardeş Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Fiyat Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Kardeş Öldü - Son Dakika
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