EuroLeague\'den Ergin Ataman\'a 35 bin euro para cezası

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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 95-79'luk skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirmişti. EuroLeague yönetimi, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Ergin Ataman'a ceza verdi.

ATAMAN'A 35 BİN EURO PARA CEZASI

EuroLeague organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin avro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi. Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin avro para cezasına çarptırıldı.