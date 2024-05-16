Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili olarak 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

16.05.2024 07:17
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Ankara Emniyeti'nde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili olarak 3 sivil ile 1 komiserin daha gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYETTE ÇARPICI GELİŞMELER YAŞANIYOR

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmanın emniyet ayağında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre olmuş, ardından yurtdışına kaçmıştı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Serdar Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

4 KAMU GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti. Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedilmişti.

SERTÇELİK'İN KAÇIŞIYLA İLGİLİ 4 GÖZALTI DAHA

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Serdar Sertçelik, Murat Çelik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı - Son Dakika

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