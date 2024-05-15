CHP, 18 Mayıs'ta İstanbul'da ''Büyük Eğitim Mitingi'' düzenleyecek - Son Dakika
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Politika

CHP, 18 Mayıs'ta İstanbul'da ''Büyük Eğitim Mitingi'' düzenleyecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane'de "Büyük Eğitim Mitingi" düzenleyeceklerini duyurdu. Özel, mitinge atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları ve müfredat tartışmalarından rahatsız olan herkesi davet etti.

15.05.2024 23:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta İstanbul'da "Büyük Eğitim Mitingi" düzenleyeceklerini bildirdi.

"BÜYÜK EĞİTİM MİTİNGİ YAPIYORUZ"

Özel, sosyal medya hesabından, "18 Mayıs Cumartesi, saat 13.00'te, atanmayan öğretmenlerle, kaldırılmayan mülakat mağdurlarıyla, müfredat tartışmalarından rahatsız olan herkesle Büyük Eğitim Mitingi'ni yapıyoruz." notuyla videolu mesaj paylaştı.

SARAÇHANE'DE BÜYÜK MİTİNG

Mitingin Saraçhane'de düzenleneceğini belirten Özel, "Herkesi orada, atanmayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına ve müfredatla mağdur olacak gelecek nesillere sahip çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Kamu görevlileri de katılabileceği için parti bayrağı yerine Türk bayrağı ile miting yapacaklarını bildiren Özgür Özel, herkesi mitinge davet etti.

CHP, 18 Mayıs\'ta İstanbul\'da \'\'Büyük Eğitim Mitingi\'\' düzenleyecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, 18 Mayıs'ta İstanbul'da ''Büyük Eğitim Mitingi'' düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Avlar: Hah işte böyle ol canımı ye 6 17 Yanıtla
    Nurcan Pehlivan: Birazda üretsinler mesela. Hep kopya olmaz. Reklamları bile AKPden öğrendiler. Siyaset nedir? Halkla nasıl içiçe olunur mesela dimi. Önceden hangi chpli vekil halkın yanına giderdi bir hatırla. 0 0
  • mahir Saray: miting yapacağım güzel çok güzel bir şey ama mitingi miting alanında yapsan saraçhanede yapıyorsun bütün İstanbul kitleniyor ben ekmek paramı taksitten kazanıyorum cumartesi mahvoldum ben o zaman kendi cebimden yevmiye vereceğim 18 0 Yanıtla
    SnOW gRaiN: taksit ? 2 1
  • barış özcan: Şunu 19 mayıs yani tatil günü yapsanız, şimdi herkes izin veya rapor alacak, belirlenen miting alanı dışında yaparsanız trafik kilitlenecek,binlercr polis görev yapacak, çoğu insan mağdur olacak, kimine miting kimine kabus olacak. Biraz empati lütfen. 0 0 Yanıtla

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