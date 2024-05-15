İsrail\'in sivil personeli Refah bölgesinde öldü

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde 13 Mayıs'taki bir saldırıda yaralanan İsrail Savunma Bakanlığının sözleşmeli sivil personelinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

8 ASKER DE YARALANDI

The Times of Israel'in haberine göre Bakanlık ve hastane yetkilileri, 30 yaşındaki Liron Yitzhak'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail ordusuna hizmet veren bir şirkette çalıştığı belirtilen sözleşmeli sivil personel Yitzhak, Refah bölgesinde 13 Mayıs'ta düzenlenen havan topu saldırısı sonucu başındaki ciddi yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıda Yitzhak'ın yanı sıra 2'si ağır olmak üzere 8 asker yaralanmış, Savunma Bakanlığına hizmet veren başka bir sözleşmeli sivil personel de hafif yaralanmıştı.

ÖLEN İSRAİL ASKERLERİYLE İLGİLİ FARKLI AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyururken İsrail ordusu da 615 askerin öldüğünü açıklamıştı. Verilen sayılardaki farklılığın nedeni ise belirtilmemişti.