İsrail'in sivil personeli Refah bölgesinde öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in sivil personeli Refah bölgesinde öldü

Geniş Video İzle

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'in yeni işgal ettiği Refah bölgesinde yaşanan bir patlamada İsrail Savunma Bakanlığı sözleşmeli sivil personeli Liron Yitzhak hayatını kaybetti. Olayda 8 asker de yaralandı.

15.05.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde 13 Mayıs'taki bir saldırıda yaralanan İsrail Savunma Bakanlığının sözleşmeli sivil personelinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

8 ASKER DE YARALANDI

The Times of Israel'in haberine göre Bakanlık ve hastane yetkilileri, 30 yaşındaki Liron Yitzhak'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail ordusuna hizmet veren bir şirkette çalıştığı belirtilen sözleşmeli sivil personel Yitzhak, Refah bölgesinde 13 Mayıs'ta düzenlenen havan topu saldırısı sonucu başındaki ciddi yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıda Yitzhak'ın yanı sıra 2'si ağır olmak üzere 8 asker yaralanmış, Savunma Bakanlığına hizmet veren başka bir sözleşmeli sivil personel de hafif yaralanmıştı.

ÖLEN İSRAİL ASKERLERİYLE İLGİLİ FARKLI AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyururken İsrail ordusu da 615 askerin öldüğünü açıklamıştı. Verilen sayılardaki farklılığın nedeni ise belirtilmemişti.

İsrail\'in sivil personeli Refah bölgesinde öldü
Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in sivil personeli Refah bölgesinde öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şükrü null: cehennemin dibine 53 3 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Zalimler için yaşasın cehennem 7 1
  • Fatih Kucuk: gebersinler toprak bile onlari kabul etmez 3 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: İsrail hükümeti ve siyonist-emperyalist medya İsrail'in kayıplarını gizliyor. Gazze'de ve Lübnan sınırında her gün onlarca kayıp veriyorlar aslında. Allah'ın izniyle savaş durduğunda İsrail'in büyük yıkım yaşadığı herkesçe daha net görülecek. 1 1 Yanıtla

10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in sivil personeli Refah bölgesinde öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement