İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir - Son Dakika
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İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

İmamoğlu\'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir
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Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından konuşan Yazıcı, yaşananları anlatarak "Linç edilmekten zor kurtuldum." dedi. Ayrıca Yazıcı, mahkemenin kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Silivri'de hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen davanın ardından eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yazıcı, kendisine hakaret edildiğini ve beraberindeki kişilerin darbedildiğini söyledi.

İMAMOĞLU'NA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu bulunan ve Silivri'de hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.  Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Şadi Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'a konuşarak hem yaşananlara hem de mahkemenin kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

"LİNÇ EDİLMEKTEN ZOR KURTULDUM"

Şadi Yazıcı, olay sırasında kendisine ağır ifadeler kullanıldığını belirterek kameramanı ve özel kalem müdürünün de darbedildiğini söyledi. Yazıcı yaşananları şu sözlerle anlattı: “Ben hakarete uğradım, kameramanım ve özel kalem müdürüm darp edildi. Beni korumaya çalışan bazı CHP’lilerin dahi vücutlarında morluklar oluştu. Bana ‘hırsız, yolsuz’ gibi ağır ifadeler kullanıldı. Ekrem İmamoğlu’nun sözleri hakaret, tahrik ve aşağılama boyutuna vardı. Linç edilmekten zor kurtuldum.”

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

"MAHKEME KARARINA SAYGI DUYMAK GEREKİR"

Şadi Yazıcı, mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasını da değerlendirdi. Yazıcı şu ifadeleri kullandı: “Ben orada bir hata yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Kadir Topbaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na teşekkür  ettim. Bunun karşılığı hakaret ve linç olmamalıydı. Mahkeme kararını vermiştir; mahkeme kararına saygı duymak gerekir.”

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

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Son Dakika Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    İstanbul'da yapılan mahkeme tam bir siyasi tiyatro mahkemesi 1 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Şu sorunun cevabını hiçbir zaman veremediler imamoğlunu şikayet edenlerin %90ı kendi belediye başkanları içlerinde bir tane bile ak partili yok Bu tarafa nasıl siyasi oluyor anlamak mümkün değil 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir - Son Dakika
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