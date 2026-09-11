MEB\'de mülakat gizemi: Adaylar 7 aydır takvimi bekliyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından taşra teşkilatındaki boş şube müdürlüğü kadroları için yürütülen görevde yükselme sürecinde, 450 kadro için düzenlenen sözlü sınavın (mülakatın) takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Binlerce eğitim yöneticisi adayının yakından takip ettiği süreçte adaylar, takvimin açıklanmasını istiyor.

YAZILI SINAV ŞUBAT'TA YAPILDI, 1462 ADAY MÜLAKATA HAK KAZANDI

MEB Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı 7 Şubat 2026'da yapıldı. Sonuçlar 4 Mart 2026'da ilan edilerek başarı sıralaması oluşturuldu. İlgili mevzuat gereği ilan edilen 450 kadronun 3 katı ile son sıradaki adayla eşit puan alan diğer adaylar da dahil edilerek toplam 1.462 aday sözlü sınava katılmaya hak kazandı. MEB'in resmi açıklamasında "sözlü sınava ilişkin takvimin ilerleyen süreçte ayrıca ilan edileceği" belirtilmişti. Ancak yazılı sınavın ardından başlayan yargı süreci, mülakat takviminin açıklanmasını sekteye uğrattı.

SINAV SORULARINA DAVA AÇILDI

Yazılı sınav sonuçlarının ilanının ardından adaylar ve sendikalar, sınavdaki bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu. Yazılı sınavda yer alan 3 (bazı kaynaklara göre 4) soru, içerik, bilimsel geçerlilik ve mevzuata uygunluk açısından tartışma konusu yapılarak iptalleri talebiyle idari mahkemelere taşındı. Mahkemelerin yürütmeyi durdurma ya da esas hakkında karar verilene kadar süreç askıda kaldı.

BİLİRKİŞİ "SORULAR GEÇERLİ" DEDİ, DAVACILAR RAPORA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti incelemesini tamamlayarak raporunu dosyaya sundu. Rapora göre iptali istenen sorular mevzuata, sınav kılavuzuna ve bilimsel kriterlere uygun bulundu; heyet soru iptaline gerek görmedi. Buna karşın davacı adaylar ve süreci takip eden hukukçular, soruların özellikle güncel müfredat ve reform çalışmaları (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi başlıklar) bağlamında eksik değerlendirildiğini öne sürerek bilirkişi raporuna itiraz dilekçelerini mahkemeye sundu. Mahkemenin nihai kararı bekleniyor.

SENDİKALARDAN "HIZLI TAKVİM" ÇAĞRISI

Eğitim sendikaları, şube müdürlüğü gibi kritik bir yönetim kademesinin uzun süredir vekaleten yürütülmesinin kurum içi liyakati ve huzuru olumsuz etkilediğini vurguluyor. Sendikalar, hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasını ve mülakat takviminin daha fazla geciktirilmeden ilan edilmesini talep ederken, görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamasının genel olarak mağduriyete yol açtığını, atamaların yalnızca yazılı sınav puanına göre yapılması gerektiğini savunuyor.

ADAYLARIN HAYATI KİLİTLENDİ

Sürecin aylardır sürüncemede kalması, sınava giren binlerce eğitimcinin özel hayatını da doğrudan etkiliyor. Farklı il veya ilçelerde görev yapan adaylar, sürecin ne zaman sonuçlanacağını bilemediği için çocuklarının okul kaydından eşlerinin iş durumuna kadar birçok kararı erteledi. Yeni bir kadroya atanma beklentisiyle ev taşınması, kira sözleşmesi ve ev alım-satım planlarını rafa kaldıran adaylar, ekonomik belirsizlik ve artan yaşam maliyetleriyle boğuşuyor. Aylar önce yazılı sınavı geçip mülakat sırasını bekleyen eğitimciler arasında meslek planlaması yapamamanın getirdiği tükenmişlik ve haksızlık duygusu derinleşiyor.

TAKVİM AYLARDIR AÇIKLANMIYOR

MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi kayıtlarına göre, sözlü sınav takvimi 11 Eylül 2026 itibarıyla hâlâ ilan edilmedi; süreç aylardır aynı belirsizlikle devam ediyor. Yargı ve bilirkişi itiraz sürecindeki son duruma göre mahkemenin rapor doğrultusunda kararını vermesi bekleniyor. Hukuki engellerin kalkmasıyla MEB'in mülakat takvimini kısa süre içinde ilan etmesi bekleniyor.