Ezgi Apartmanı davasında 8'er yıl ceza tepki çekti, yakınlar adalet istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ezgi Apartmanı davasında 8'er yıl ceza tepki çekti, yakınlar adalet istiyor

Ezgi Apartmanı davasında 8\'er yıl ceza tepki çekti, yakınlar adalet istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında pastane işletmecilerine 8'er yıl hapis cezası verilip tahliye edilmesi faciada yakınlarını kaybedenlerin tepkisine yol açtı. Binada oğlu, gelini ve torununu kaybeden bir anne, 876 yıl hapsi istenen sanıklara verilen 8 yıl cezayı ödül olarak niteledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında, kolon kesildiği tespit edilen zemin kattaki pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60) ile Mustafa Pekel'in (50) 8'er yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine faciada yaşamını yitirenlerin yakınları tepki gösterdi. Binada avukat oğlu ile gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek onları ödüllendirmektir. Onun için adalet istiyorum benim sesimi duysunlar" dedi.

6 Şubat depremlerinin simge yapılarından Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün görülen 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasında pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan D.'nin 'Olası kastla öldürme' ve 'Olası kastla yaralama' suçlarından 876'şar yıl 6'şar ay, fenni, mesul Mehmet Tekin'in 'Bilinçli taksir' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, kamu görevlisi 7 sanığın ise 'Taksir' suçundan 15'er yıla kadar hapislerini istendiği sanıklarla ilgili mahkeme heyeti, 15 saat süren duruşma sonunda kararını açıkladı.

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8'er yıl hapis cezası verip yurt dışı çıkış yasağı, haftada 2 gün karakolda imza atma adli kontrol kararıyla tahliyelerine, aynı suçtan fenni mesul Mehmet Tekin'e (62) 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı'ya (32) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. Heyet; pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan D. (54), dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar Mehmet D. (58) ve makine mühendisi Mustafa Ş.'nin (40) "Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

'BÖYLE BİR KARARI KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Mahkemenin kararı, ölenlerin yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. Binada avukat oğlu Ahmet Can Zabun (31), avukat gelini Nesibe Kaya Zabun (27) ile 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, kararı kabullenmediğini söyledi. 12 gün boyunca enkazda delil nöbeti tuttuğunu belirten Göksu, şunları söyledi:

"12 gün boyunca delil nöbeti tutmuş bir anneyim. Kesilen kolonu kendim buldum, kepçeyle kazdırdım da buldum. İddianame olası kasttan hazırlandı. Geçen duruşmada dosyanın savcısı mütalaasında olası kast talep etti. Bugün geldiğimiz noktada, tüm deprem davalarında bilinçli taksir veriliyor. Hadi olası kastı vermedin, 22 yıldan ceza veriliyor tüm deprem davalarında. Benim çocuklarımın davasında da 22 yıl verseydin de bu insanlara 8 yıl verip da nasıl serbest bırakırsınız."

Yetkililere seslenen Göksu, "Benim çocuklarımın adaleti sağlansın. Tek istediğim şey, 3 evladımın adaleti. 8'inci günün sonunda enkazda buldum ben çocuklarımı. Çocuklarımı çöp poşetleriyle toprağa koydum, çocuklarım çöp değil. Benim çocuklarım pırlanta gibi evlatlardı. Mahkemeden çıkarken alkışlayarak çıktılar. Buradan giderken, adliyeden ayrılırken konvoy yaparak gittiler. Bu adamlar suçlu, ben çocuklarımın adaletini istiyorum. Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil. 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir. Onun için adalet istiyorum benim sesimi duysunlar. Benim çocuklarımın adaleti sağlanıncaya kadar bu dosyanın bu davanın takipçisiyim."

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Apartmanı davasında 8'er yıl ceza tepki çekti, yakınlar adalet istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü
Güllü’nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar’lık performans sergiliyordu Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı ortaya çıktı: Oscar'lık performans sergiliyordu

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince olanlar oldu
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince olanlar oldu
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
15:03
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:50:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Ezgi Apartmanı davasında 8'er yıl ceza tepki çekti, yakınlar adalet istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement